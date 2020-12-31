Женщины или мужчины? Кто больше страдает от пандемии и изоляции

Пандемия коронавируса может нанести больше вреда психическому здоровью женщин, чем мужчин.

Соответствующее исследование было проведено в Канаде, пишет HealthDay.

Во время исследования школы и многие предприятия были закрыты, а людям было приказано как можно дольше оставаться дома, чтобы уменьшить передачу коронавируса.

Более 66% участников опроса сообщили о плохом качестве сна и более 39% сообщили об ухудшении бессонницы. Все сказали, что у них увеличились тревожность и беспокойство.

"В целом, исследование показало, что женщины чаще сообщают о тревоге и депрессии. Их симптомы ухудшались со временем и с увеличением продолжительности периода изоляции", – сказала автор исследования Вероника Гуаданьи, научный сотрудник Медицинской школы Университета Калгари.

Она отметила, что прогрессирующий рост тревожности, депрессии, плохого качества сна и травм наблюдается как у мужчин, так и у женщин, но со временем этот рост был выше у женщин.

Ранее MedOboz сообщал, что качественный сон, физические упражнения и употребление большего количества свежих фруктов и овощей являются ключевыми факторами психического здоровья у молодых людей.