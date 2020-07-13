Упражнения для снятия тревоги

Современный человек все чаще задается вопросом, как можно минимизировать чувство тревоги и справиться с ним. Ведь мы постоянно находимся в круговороте неприятных событий и вызовов окружающего мира, которые активизируют наши защитные системы и приводят к появлению тревоги. Благо, на сегодняшний день существует целый арсенал методов борьбы с этим неприятным, а часто дезадаптирующим чувством, которыми может пользоваться каждый человек даже без помощи специалиста. Те упражнения, которые будут здесь представлены, относятся к синхрогимнастике – быстрой раскрепощающей разминке, автором которой является психофизиолог Хасай Алиев.

Первое упражнение называют "Выход на мороз". Для данного упражнения человек должен поставить ноги на ширине плеч и хлопать себя по спине накрест по очереди правой и левой рукой. Всего рекомендуется делать не больше 29 таких движений правой и левой рукой. Это упражнение отлично активизирует мышцы спины и верхнего плечевого пояса, вместе с тем заглушая чувство тревоги. Очень полезно сделать его перед каким-то важным событием, которое вызывает у вас волнение или тревогу и требует достаточно высокой концентрации. Например, перед экзаменом, публичным выступлением, соревнованиями и др.

Следующее упражнение называется "Лыжная походка". Как и в предыдущем упражнении, нужно поставить ноги на ширине плеч. Далее, словно лыжник, который замахивается палками для очередного толчка, вы поднимаете руки вверх, немного заводя их за спину, и с силой опускаете их вниз. Если вам сложно это представить, понаблюдайте за движениями лыжников, когда они отталкиваются палками на скорости, ведь упражнение очень похоже на это. Также синхронно с руками должна двигаться голова и вся верхняя часть тела, а по инерции также ноги. Это замечательное упражнение, в котором активизируется весь организм, повышается тонус и возрастает уверенность в своих силах. Рекомендуется делать 25 движений за один подход.

Очень хорошее упражнение для снятия тревоги – "Шалтай-Болтай". Первоначальная позиция такая же, как и в предыдущих двух. Верхний плечевой пояс полностью расслаблен, вы совершенно не напряжены и делаете скручивания торса попеременно вправо и влево. Руки, словно плети, расслаблено висят и могут заходить за спину. Голова двигается вместе с торсом. Так вы получите отличную разминку и совершенно забудете о чувстве тревоги, если до этого оно вас мучило.

И последнее упражнение, которое рекомендуется использовать для борьбы с тревогой – "Танец". Несмотря на свою простоту, оно не менее действенно, чем все предыдущие. Займите свободную, расслабленную позицию. Сделайте шаг вперед одной ногой, после чего тяните другую вверх и в сторону, по диагонали от первой ноги. Делайте по 5 повторений на одну ногу.

Поддерживая привычный темп жизни, жить без чувства тревоги может показаться роскошью. Так позвольте себе ее иногда чувствовать! Но если она мешает вам чувствовать себя комфортно в этой жизни, и вы хотите позабыть о снедающем изнутри чувстве постоянной тревоги и напряжения, - используйте приведенные выше упражнения, и со временем вы сможете ее побеждать!

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