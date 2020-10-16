У вас коронавирус? Или подозрение? Почему нам так трудно справляться с плохими новостями?

Потому, что мы не готовы. Да, мы читаем газеты, смотрим ТВ. Слушаем тех, кого уже коснулось.

Но мы ни черта не готовы к тому, что прилетит и накроет. И в ситуации острого стресса жизненно важны не только лекарства, но и скорая психологическая помощь родных и близких. И ваша, в том числе.

Что я рекомендую делать близким после сообщения диагноза:

1. Убедиться, что человек вербален – задать ряд любых практических вопросов, чтобы понять, способен ли он воспринимать информацию

2. Дать конкретное задание, например, заполнить форму опроса. Узнать, есть ли те, кто поможет с продуктами, лекарствами. Предложить позвонить этим людям. Спланировать список необходимого в изоляции. Не оставлять человека наедине со своими мыслями.

3. Не говорить банальностей. Но если есть утешающие факты – использовать их. К примеру, в 60% случаев болезни протекают легко. Привести конкретные примеры выздоровления. Настроить на высокую вероятность позитивного результата. Обеспечить фактами нужного настроя. Факты действуют убедительно и отрезвляюще.

Часто бывает, что в помощи нуждается не пациент, а его близкий человек. Сильный духом заболевший собирается, сообщает новость мужу/жене и сталкивается с истерикой, непониманием, гневом. И не всегда его сил хватает еще и на утешение, что усугубляет и без того непростую ситуацию. Помните, что реакция эта чаще всего вызвана шоком. И в ваших силах сообщить об этом четко и мягко.

Как говорить?

1. Важно передать максимально четко информацию о своей болезни, то, что вы знаете.

2. Предупредить о возможных изменениях привычной рутины. Постарайтесь сформулировать, какая именно поддержка вам нужна от партнера и кто еще может помочь в этот непростой период?

3. Рассмотреть, в том числе, и экономический аспект. Из моего недавнего разговора, с мужем пациентки: "Как только жена сообщила о своем диагнозе и об обязательной изоляции, первое, что пронеслось в голове - как мы справимся, откуда возьмем деньги. Она плакала, я безумно ее люблю, но не мог думать ни о чем другом, кроме предполагаемых денежных трудностей". Продумайте вместе варианты экономии, обеспечения.

4. Подчеркнуть, что вы остаетесь партнером. Скажите об этом прямо, о том, что вы нуждаетесь в этом. Ничего не изменится между вами, кроме болезни, с которой вы будете бороться.

5. Продемонстрируйте, что вы берете на себя ответственность. Не за болезнь, а за то, чтобы быть активным в ее лечении.

6. Покажите партнеру, что видите и его потребности.

7. Расскажите партнеру о предполагаемых программах лечения и реабилитации. Вам обоим нужно обсудить план будущих действий. Это сблизит вас, позволит разделить тревогу и поможет сохранить надежду.

Будьте позитивными, внимательными, практичными. И здоровья вам. Обнимаю, Кора. Завлаб.