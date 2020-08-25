Синхрогимнастика для снятия тревоги

Среди нас есть много людей, которые каждый день сталкиваются с чувством тревоги. Оно может возникать по пути на работу, когда вы переживаете об отчете, который не доделали вчера, тревога может возникнуть у вас в очереди на кассу, когда вы думаете о том, что вам может нахамить продавщица и т.д. Вы можете даже просто лежать на диване и мечтать о чем-нибудь, но внезапно почувствуете холодные липкие пальцы внутренней тревоги, которая медленно заполняет вас.

Тревога – это эмоция, которая свойственна нам в норме. Она выполняет определенные защитные функции и не дает нам, например, спокойно перебежать дорогу на красный свет, украсть что-то из магазина или отложить в сторону срочную работу, чтобы поиграть в компьютерные игры.

Но если тревога преследует нас постоянно, не дает получать удовольствие от ежедневных дел, отравляя нашу жизнь, – это уже патологический симптом тревоги, когда нужно принимать психотерапевтическую или медикаментозную помощь. Постоянная тревога может быть симптомом психических или соматических болезней, тревожным расстройством, патологической чертой характера, реакцией на психотравмирующее событие.

Для того, чтобы справиться с тревогой, существует достаточно много различных психотерапевтических методов, а также методик самопомощи. Для избавления от тревоги специалисты чаще всего используют комплексный подход: медикаментозная терапия вместе с психотерапией. Но если у вас по тем или иным причинам нет возможности обратиться за помощью к специалисту, или вы чувствуете в себе силы справиться с тревогой самостоятельно, можно обратиться к одному из методик самопомощи - синхрогимнастике.

Синхрогимнастика – это несложные пятиминутные упражнения, предложенные психофизиологом Хасаем Алиевым, которые помогают справиться с тревожностью и в целом поддерживать психическое равновесие. Известно, что она была разработана как часть тренировок для космонавтов, для поддержания физической и психической формы.

Базовым принципом синхрогимнастики является поддержание равновесия психических процессов. Этот результат достигается путем физических упражнений. Тело и разум неразрывно связаны, поэтому, используя правильные движения, мы можем влиять на свое психическое состояние, синхронизируя сознание и подсознание. Легче всего это получается у детей, они более подвижны и раскованы, и еще не настолько связаны культурными нормами и условностями. Поэтому могут без проблем выражать себя через движения. В основе комплекса синхрогимнастики лежат пять базовых движений. Интересно, что эти же движения вы можете заметить у детей, если немного понаблюдаете за ними.

На ютубе можно найти, как наглядно выполнять упражнения при синхрогимнастике, но если коротко, то их называют так:

- на морозе после бани;

- стоя на лыжах;

- неудобное положение;

- танец;

- шалтай-болтай.

Синхрогимнастика рекомендуется всем, кто страдает от повышенной тревожности, ведь благодаря этим упражнениям вы сможете не только улучшить свою физическую форму, но и качество жизни, которое значительно улучшиться после того, как вы перестанете страдать от ежедневной тревоги.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!