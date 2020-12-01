Симптомы депрессии. Выход с болезненной ситуации есть!

Депрессивная симптоматика у разных пациентов может быть не всегда одинаковой. Депрессия – великая актриса и иногда меняет маски, проявляясь, не только характерными депрессивными симптомами, но и терапевтическими, кардиологическими, неврологическими, гастроэнтерологическими, терапевтическими масками. Поэтому так долго человек с депрессией не получает адекватного лечения, блуждая между врачами соматического профиля, где ему лечат следствие тревоги, которая наблюдается при депрессии довольно часто.

Необходимо подчеркнуть, что депрессия не всегда легко диагностируется в связи с тем, что может быть замаскирована и проявляться в виде соматических симптомов, например, болевого синдрома (головные боли, сердечные, душевные и даже и спине). А также наблюдается учащенное сердцебиение и дыхание, повышенное артериальное давление, тошнота, метеоризм, поносы или запоры и др. А это работа тревоги! Поэтому, пока больной наконец-то доберется до психиатра, пройдет уже немало времени.

Депрессия оказывает негативное влияние на все без исключения сферы жизни человека, и чем раньше она будет диагностирована и начато лечение, тем легче будет все наладить и вернуться к прежнему состоянию. К сожалению, нередко больные приходят к психиатру только благодаря настойчивости семьи и друзей. Человек может не замечать, что с ним что-то не так. Особенно на ранних этапах. "Ну, просто нет настроения", "ничего не радует, а чему радоваться?" К тому же, в нашем обществе до сих пор распространены негативные стереотипы о психиатрах, психотерапевтах, психологах и психических болезнях (депрессии в том числе). Поэтому люди нередко возмущаются еще, что они не какие-то там "психи" или сумасшедшие.

С другой стороны окружающие постоянно говорят, что "надо себя просто взять в руки", считая депрессию слабостью характера или еще чем – то несерьезным, чтобы идти к психиатру. Но правда в том, что, если вовремя не обратится за помощью, можно действительно стать "каким-то психом", простите ...

Ранее чаще наблюдались тоскливые депрессии, но на сегодняшний день для клинической картины депрессии более характерна беспричинная тревога. Человек может иметь необоснованные переживания по поводу своего здоровья и благополучия. Также у него со временем могут даже возникать бредовые идеи собственной неполноценности и незначимости, что рано или поздно приводит к суицидальным мыслям и намерениям.

Основой депрессивной симптоматики является триада, выделенная Эмилем Кремелиным: сниженное настроение, замедленное мышление и сниженная физическая активность. Больные ощущают тоску, безысходность, тревогу, их одолевают тягостные переживания, беспричинная усталость, проблемы со сном. Человек, страдающий депрессией, теряет интерес к тому, что раньше приносило удовольствие, к своим хобби, работе, друзьям, у него пропадает радость. Например, если раньше он часто ходил в наушниках или включал музыку у себя дома, а сейчас этого вообще не делает – это тревожный знак, от которого не следует отмахиваться.

У больных с депрессией наблюдаются нарушения аппетита. Они могут либо есть намного меньше или не кушать и терять вес; либо наоборот, аппетит возрастает, и они набирают вес, что встречается реже. Нарушается сон. Человек может плохо спать и рано просыпаться. Но сколько он бы не спал, все равно себя чувствует не отдохнувшим.

Не страдайте напрасно. Выход с болезненной ситуации есть! Депрессия хорошо поддается лечению.

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