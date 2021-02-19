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/ Психология

Психолог – о постковидном синдроме: меняются поведение и привычки

17т
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Многие украинцы, перенесшие коронавирус, признались, что болезнь сильно повлияла не только на их физическое, но и психологическое состояние. Кроме этого, спровоцировала изменения в поведении, привычках, вкусах и реакции.

Это выяснилось в ходе научного исследования по постковидному синдрому, в том числе опроса, в котором приняли участие 300 человек. Детали рассказала в интервью "Укринформу" его автор – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Украинского научно-методического центра практической психологии и соцработы Академии педагогических наук Руслана Мороз.

"У 63% респондентов, несмотря на выздоровление, вкусовые ощущения полностью не восстанавливались длительное время – от недели до месяца и более, 76% ответили, что до сих пор не вернулись к психологическому и физическому состоянию, который имели до болезни, у 74% изменилось поведение, привычки, предпочтения и реакции", – отметила психолог.

У переболевших COVID-19 меняются поведение и привычки – психолог
У переболевших COVID-19 меняются поведение и привычки – психолог

Она подчеркнула, что после болезни люди определенным образом переосмыслили свою жизнь. В частности, опрошенные признались, что теперь стремятся чаще гулять на природе, дышать свежим воздухом, стали больше заботиться о себе и ближних, наслаждаться жизнью.

Кроме того, у некоторых уменьшился интерес к тому, что раньше считалось важным. Многие стали больше ценить семью и повседневную жизнь, наслаждаться простыми вещей. Еще кто-то пересмотрел круг людей, которые его окружали, и переоценил отношения с ними.

"Кто-то лишился ощущения одиночества и понял, как хорошо проводить время наедине с собой. Были и такие, кто после болезни сменил работу, потому что понял, что занимается не тем делом. Также люди признавались, что у них повысилось сочувствие и уменьшилось отвращение к больным и немощным", – пересказала Мороз.

По ее словам, чтобы выборка среди 300 реципиентов считалась репрезентативной, были представлены все регионы Украины, а возрастная категория лиц составляла от 18 до 60 лет и старше. Однако самыми активными, уточнила она, оказались жители Западной Украины, а также женщины.

"Сейчас идут разговоры о том, чтобы внести постковидный синдром в международную классификацию болезней. Поэтому мои вопросы были направлены на психологические и физиологические состояния, изменение поведения, эмоций, чувств, патологические симптомы, характерные для острого стрессового состояния, отношения к болезни и т. д." – пояснила автор исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-вирусолог Алла Мироненко назвала главный признак постковидного синдрома.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Украина
Тег
Психология
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