Несмотря на то, что такое слово, как "депрессия", известно практически каждому, далеко не все люди могут назвать признаки депрессии и распознать ее, когда она возникает. Это умение может оказаться полезным для того, чтобы вовремя заметить начало депрессии у себя или ваших друзей и родственников. Конечно, лучше, чтобы вам это никогда не пригодилось.

Итак, каковы основные признаки депрессии? Основу клинической картины депрессии составляет депрессивная триада: снижение настроения, замедление темпа мышления снижение двигательной активности.

Больные, страдающие от депрессии, имеют стабильно сниженное настроение, это состояние называют гипотимией. У них также наблюдается ангедония – частичная или полная невозможность ощущать удовольствия. Такие люди не замечают в жизни ничего хорошего, они видят все вокруг в серых и черных тонах. Снижение физической активности проявляется в том, что больной может весь день не вставать с кровати, у него нет не только никакого желания, но и силы куда-либо идти и что-либо делать. Думать очень сложно, затруднена концентрация внимания и восприятие информации. Совершить даже элементарное математическое действие или ответить на вопрос – бывает немалой нагрузкой для человека с депрессией.

Следует подчеркнуть, что депрессия - болезненное состояние, оно не зависит от наличия или отсутствия желания человека находится в нем. Поэтому советы по типу "не грусти и все будет хорошо" или "возьми себя в руки" примерно так же эффективны, как при бронхите сказать "не кашляй и все наладится".

Первый депрессивный эпизод не всегда, к сожалению, заканчивается, так как 40% больных страдают от депрессии около года, 20% - больше двух лет и 17% страдают от депрессии на протяжении всей жизни.

Депрессия значительно влияет на качество жизни человека. Особенно, если депрессивные эпизоды повторяются и по Международной классификации болезней (МКБ) 10 это заболевание называется "Рекуррентное депрессивное расстройство". Печально, что часто депрессия воспринимается больным и его окружением просто как слабость или недостаток характера. Вместо того, чтобы направить человека к специалисту, его обвиняют в лени и распущенности, советуют взять себя в руки и перестать так себя вести. Но все это не помогает. Депрессия – психическое заболевание, которое нужно лечить, а не ждать, когда "само пройдет".

Если депрессия проявляется соматическими симптомами – это значительно усложняет диагностику. В основном из-за того, что больной в первую очередь обращается к врачу соматического профиля, который не всегда может распознать депрессию. Тревога приводит к активации вегетативной симпатической нервной системы, и у человека с депрессией наблюдается учащение сердцебиения, повышение артериального давления, а также поносы, метеоризм и другие симптомы. И тогда эти больные обращаются за помощью к кардиологу, гастроэнтерологу или к терапевту, семейному врачу.

У депрессивного больного может не быть сил, чтобы прийти на прием к психиатру, поэтому задача родственников – не осуждать его за это состояние, а привести к специалисту, чтобы помочь ему поскорее вернуться к полноценной жизни.