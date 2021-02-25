Постковидный синдром или ковидный хвост

Постковидный синдром, с английского – Post-COVID-19 syndrome (Long Covid) возникает вследствие болезни коронавируса (COVID-19). Участники итальянского исследования, которое проводили на 143 пациентах, выздоровевших после коронавирусной инфекции, описывали различные проявления недомогания, начиная от усталости и заканчивая болями в области суставов. Из всех участников только у 12,6% симптомы, связанные с COVID-19 – отсутствовали, 32% имели 1-2 симптома, 55% имели три или более.

Постковидный синдром уже внесён в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 под названием "Post COVID-19 condition".

Жалобы, которые чаще всего звучат – утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение, усиленное потоотделение, повышенная температура, головная боль, ощущение тревоги и страха, ухудшение памяти, уменьшение длительности или ухудшение качества сна в целом.

Ковидассоциированная бессонница возникает у многих. Проявляется в виде сложности засыпания, частых пробуждений, страха задохнуться во сне. Люди бояться ложиться спать, так как не хотят переживать эти тягостные ощущения. Нарушение сна приводит к когнитивно-эмоциональным нарушениям и многим другим. Человек становится рассеянным, у него снижается настроение, работоспособность, он в большей мере устает.

Возникает и страх смерти, панические атаки, навязчивые пугающие мысли о будущем и собственном благополучии.

Обследования пациентов, перенесших коронавирус и обратившихся к врачам именно из-за его последствий уже после выздоровления, показывают, что клинические и биохимические анализы находятся в пределах нормы. Но, симптомы, которые переболевшие COVID-19 озвучивают кардиологам, неврологам, терапевтам, инфекционистам и психиатрам, очень схожи.

Некоторые инфекционисты считают, что последствия коронавирусной инфекции, так называемый ковидный хвост, очень напоминает симптомокомплекс, вызванный Эпштейн-Бар. В данном случае просто отдохнуть или ждать пока все пройдет само – не вариант.

Помимо этого, для устранения проблемы ковидного хвоста важно:

Применять различные методы релаксации: дыхательные техники, медитации, работу с мышцами и т.д. Выполнять умеренные физические нагрузки: плаванье, пробежки, гимнастика. Вести правильный образ жизни с отказом от переедания, алкоголя, длительного просмотра пугающих программ по телевиденью и интернету. Заниматься психотерапией с психологом, психотерапевтом, если вы не можете управлять самостоятельно со своими страхами, тревогой или паникой. Употреблять препараты магния, комплекс поливитаминов, в том числе Vit. С, В6 и др. из группы В, цинк.

А еще очень важно иметь позитивный настрой и радоваться жизни здесь и сейчас!

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