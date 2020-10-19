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Галина Хейло
Галина Хейло
Основатель финансово-аналитического центра "Трансформация", Вице-президент АУБ, банкир, финансовый эксперт Все статьи автора

Почему депутатам маски закупает государство, а школьникам должны родители?

3.6т
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В начале учебного года, когда обсуждалась необходимость приобретения защитных масок школьникам за счет их родителей, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук искренне недоумевал в чем проблема. Мол, родители ж обеспечивают детей тетрадями, ручками, карандашами – наряду с этим должны обеспечивать и масками. На возмущение родителей о том, что достаточное количество масок (минимум 2 штуки в день) – это недешевое удовольствие, чиновник рекомендовал шить маски самостоятельно и приводил в пример себя, рассказывая о том, как они с дочерью самостоятельно шили маски.

Меня все это возмущало. Я уверена, что именно государство за счет средств налогоплательщиков должно обеспечить защиту школьников, поэтому написала целую статью. В основу данной статьи я заложила не свои эмоции, а вполне обоснованные расчеты, исходя из установленного прожиточного минимума, и пыталась доказать, что маски должны быть предоставлены детям бесплатно. К сожалению, ни моя статья, ни другие статьи, ни возмущение родителей не дали результатов, и дети пошли в школу в масках, купленных их родителями.

Почему я сейчас вспомнила об этом? Да потому, что совсем недавно прочитала вроде бы безобидную информацию о том, что за период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами Верховной Рады потрачено 698,3 тыс.грн. на закупку масок и дезинфицирующих средств.

А дальше у меня возникают вопросы. Неужели, наши депутаты являются самым бедным и незащищенным слоем населения и не могут сами купить себе маски? Почему на приобретение масок для депутатов расходуются средства налогоплательщиков? Почему депутатам покупают маски за бюджетные средства, а школьникам, пенсионерам, незащищенным слоям населения - нет? Никому не кажется эта ситуация циничной?

У меня нет информации относительно приобретения за бюджетные средства масок для Кабинета Министров и прочих министерств, но подозреваю, что ситуация такая же, как и с Верховной Радой. А если я права, то значит, Игорю Гарбаруку, уверенному, что родители должны покупать самостоятельно защитные средства для своих детей, приобретаются маски за счет налогоплательщиков.

И, кстати, что-то я не видела ни одной фотографии заместителя министра в самостоятельно пошитой маске, которую он так рекламировал…

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Автор
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Тема
Коронавирус
Место
Украина
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