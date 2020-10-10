Перешагнуть через стресс – это та внутренняя команда, которую регулярно дают себе многие из нас, как осознанно, так и нет. Но эта зона нашей личной ответственности. Ведь если на ежедневные печальные новости, связанные с эпидемией или войной, мы повлиять не в силах, то вот за стрессовый фактор под названием "режим труда и отдыха", отвечаем, в первую очередь, лично мы. Да, наша активна работа постоянно требует усилий, а возрастающие нагрузки, не только на физическом, но и на эмоциональном уровне иногда зашкаливают. Человек уже сам начинает ощущать, что силы на исходе, но отдохнуть для него – означает остановиться, а вот это уже, для многих стало настоящим ТАБУ! Ведь "остановиться", при таком отношении к стрессовой ситуации, означает три "недопустимых" последствия:

1) Сбросить темп, и выпасть из привычной колеи;

2) Поддаться своим капризам и завалить всё начатое в "самый важный момент!";

3) Признать себя слабаком и неудачником.

А возникают такие мысли потому, что наши ложные убеждения, подчас, приводят нас к сложным внутренним проблемам. Мы, взрослые люди, давно для себя определив, что такое "хорошо", и что такое "плохо", выражение всех своих потребностей сводим к двум ключевым понятиям: "хочу" и "надо". Но вся беда в том, что многие из нас так привыкли ставить знак равенства между словами "хочу" и "плохо", и точно также, между "надо" и "хорошо", что в итоге получают ложную мыслительную конструкцию, где: я "хочу" – поспать подольше; поесть побольше; уйти с работы чуть пораньше, или сделать её чуть полегче; в конце концов, просто заняться чем-то, что доставляет мне радость и удовольствие (без всякой конкретной цели) – автоматически приравнивается к слову "плохо". А, соответственно всё, что мне сделать "надо" – выполнить свою работу не просто хорошо, а идеально (стать лучше других); всё тщательно контролировать, из чувства ответственности; нагружать себя работой по самое не могу, демонстрируя свою блестящую работоспособность; заниматься спортом, демонстрируя активный и здоровый образ жизни, несмотря на неважное самочувствие и усталость – это всё автоматически приравнивается к слову "хорошо".

В итоге получается, что человек, из самых лучших своих побуждений ставит себя в положение вечно бегущего, измотанного хомячка в колесе, с жёсткой, ригидной внутренней установкой: "я обязан!", который всё время стремится к очередной поставленной цели, давно позабыв о собственном покое и отдыхе. Я уже как-то говорил об этом, в одной из своих прошлых статей.

Да, конечно, я понимаю, что наш мир материален и активная работа, у подавляющего большинства, направлена на комфортное существование в нём. И всё-таки, раз за разом переступая через свой собственный стресс, и тем самым умножая упадок сил, человек может довести себя, как до астенического синдрома, с неврастенией, так и до полной ангедонии. А это всё, в итоге, обязательно скажется на соматическом (физическом) здоровье, которое поправлять у нас ох, как дорого, да и к сожалению, далеко не всегда – эффективно.

Поэтому, как бы не тянуло вас заработать все деньги в мире, получив за это, в результате целую кучу заслуженных регалий (включая справку от психиатра), всё-таки находите время для остановки, отдыха и полной разрядки. Для этого надо запомнить три простых правила:

1. Корректируйте своё мышление. Примите свои желания "я хочу" не как глупое баловство, а как потребность в переключении внимания, и расслаблении нервной системы. И забудьте про свой перфекционизм – всё идеальное было, есть, и будет врагом всего по-настоящему хорошего.

2. Меняйте образ жизни. Следите за своим здоровьем, в том числе ментальным. Никакие достижения и успехи не осчастливят вас, если ваше здоровье будет разрушено. Поэтому лучше прислушивайтесь к своему организму и тем сигналам, что он вам посылает. При регулярных недомоганиях, как соматического, так и психического свойства, обращайтесь за помощью к соответствующим специалистам.

3. Старайтесь жить в комфортном для вас темпе. Определите ту работу, которая вам действительно по душе, и трудитесь не надрываясь. Без яростного желания самоутвердиться, вы всегда сможете достичь большего, как в профессиональном, так и в духовном направлении. Находя время для посильных занятий спортом, и, при желании, занимаясь духовными практиками, вы сможете находится в хорошем тонусе.

Если подытожить вкратце всё изложенное выше, то считаю важным заметить: очень часто мы становимся заложниками принятых социальных стереотипов, согласно которым жить счастливо можно, только если ты успешен в глазах большинства. Это лукавство. Стать успешным в глазах большинства – это очень большая высота, в первую очередь, для личной Гордыни. Только вот упав в Её глазах, некоторые люди разбиваются насмерть… Поэтому, в очередной раз перешагнув через стресс, не упадите в пропасть разочарования самим собой.

А если слегка перефразировать нашего классика, добавлю: "Иногда, и вправду, лучше с трудом заниматься любовью… чем с любовью заниматься трудом!" Ведь любовь она всегда греет и даже спасает. Поэтому всем доброй улыбки, любви и полного душевного здоровья!

Спасибо за внимание!

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