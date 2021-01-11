Особенности лечения депрессии

Если вы интересуетесь лечением депрессии, то первое, о чем следует помнить – лечить клиническую депрессию может только врач психиатр, психотерапевт, который сможет грамотно подобрать необходимое медикаментозное лечение, которое будет показано данному конкретному пациенту. Выбор определенного лечения депрессии определяется тем, какая природа ее возникновения. Особенности терапии зависят от тяжести и разновидности депрессии, индивидуальных особенностей больного и других факторов, которые определяются на этапе диагностики.

Как известно, депрессии разделяют на психогенные и эндогенные. Если у больного обнаружена психогенная депрессия, возникновение которой обусловлено негативными, психотравмирующими событиями, и она имеет легкую степень, можно обойтись без медикаментов. Психотерапевтической помощи может быть вполне достаточно. Но психогенные депрессии бывают тяжелыми по степени выраженности, и тогда нужна медикаментозная терапия. А еще работать с психологом или с психотерапевтом в таком состоянии будет достаточно сложно из-за выраженных когнитивных нарушений, которые наблюдаются при депрессии. В любом случае, подбор лечения и решение о том, насколько будет эффективной психотерапия в данном случае, решает врач психиатр, психотерапевт.

Если у больного наблюдается не первый приступ эндогенной (наследственно отягощенной) депрессии, то здесь в лечении основное базовое место занимает медикаментозная терапия. В основе возникновения этой разновидности депрессии лежит нарушение обмена серотонина, норадреналина и дофамина - в синаптической щели снижение концетрации этих нейромедиаторов. Из-за этого нарушается передача нервных импульсов в центральной нервной системе.

Суть лечения эндогенной депрессии заключается в том, что с помощью антидепрессантов приводится в норму баланс серотонина, дофамина и норадреналина.

Для лечения депрессии применяются не только антидепрессанты. Если депрессивные приступы повторяются, тогда нужно принимать длительное время нормотимики (стабилизаторы настроения), которые значительно снижают риски возврата депрессии.

Особенность медикаментозного лечения депрессии заключаются в том, что антидепрессанты начинают работать через три недели. На протяжении первого месяца их приема нужно параллельно принимать противотревожные и другие седативные средства, которые уменьшают выраженность тревоги, сопровождающей депрессию, а также улучшают сон.

Не нужно бояться обращаться за помощью к специалистам. Депрессия – это болезнь, психическое расстройство, которое нужно лечить, а не слабость характера.

И вы сможете вернуться к прежней счастливой жизни и ощущать вновь чувство радости и много желаний.