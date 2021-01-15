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/ Психология

Определен необычный фактор возможного развития анорексии

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Вероятность развития у человека анорексии зависит не только от психологических факторов. Большое влияние на эту предрасположенность может иметь и состав микрофлоры кишечника.

Такое предположение высказали биологи из Оксфордского университета (Англия). Результаты их исследования опубликовал журнал Frontiers in Psychiatry.

В ходе научного эксперимента специалисты пересадили микрофлору человека с анорексией в кишечник мышей. Правда, у грызунов их предварительно очистили от бактерий.

Ученые предполагают, что микрофлора кишечника человека тоже может влиять на вероятность развития у него анорексии

Ученые предполагают, что микрофлора кишечника человека тоже может влиять на вероятность развития у него анорексии

Во время наблюдений ученые заметили, как грызуны начали медленнее набирать вес, а также стали импульсивнее, тревожнее. Тогда как у мышей, которым пересадили микрофлору от здоровых людей, поведение было нормальным.

По словам одного из авторов исследования Аны Генчулеску, это якобы свидетельствует о том, что изменения в микрофлоре могут вызывать только часть симптомов анорексии у ее носителей. Она также отметила, что микрофлора людей, которые страдали анорексией, была в среднем менее разнообразная, чем у здоровых.

Исследователи полагают, что в будущем это заболевание можно будет "подавить", очистив организм носителей анорексии от микрофлоры и заменив бактериями от здоровых людей.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Питание
Место
Великобритания
Теги
болезнь анорексия
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