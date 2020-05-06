О чем говорит подсознание: появился уникальный психологический тест

В сети появился интересный психологический тест, который может рассказать секреты человеческого подсознания.

Суть теста состоит в том, чтобы честно ответить, что вы увидели впервые на картинке ниже, пишут podrobnosti.ua.

"Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат", – сказано в сообщении.

Дерево. Иногда вы можете казаться другим несколько тихим, но это вовсе не из-за застенчивости. На самом деле вы находитесь в гармонии с собой и не ищете чужого одобрения.

Горилла. Вы максималист и перфекционист. Это неплохо, если помнить, что иногда чрезмерная критика может нанести вред как вам, так и окружающим.

Лев. Вы сильная личность, готовы к противостоянию и не любите, когда кто-то стоит на пути.

Рыба. Вы чувствительный, мягкий и заботливый человек. Это прекрасные качества, но не позволяйте людям воспринимать вашу заботу как должное.

bestdealfor11.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что дневная сонливость у людей оказалась симптомом развития болезни Альцгеймера, которая приводит к преждевременной смерти.

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