Коронавирус и психика. Особенности влияния

Коронавирус, к сожалению, все еще влияет на нашу жизнь, а вопросов, связанных с ним, возникает все больше. Сейчас уже наработаны методы лечения инфекции Covid-19, имеют возможность наблюдать за выздоровевшими пациентами, знакомиться с результатами исследований относительно последствий перенесенного заболевания.

Одной из нашумевших публикаций в медицинском мире стала статья в научном журнале The Lancet Psychiatry в 2020 г. Ученые Оксфордского университета определяли влияние коронавируса на психику человека. Задачей было установление наличия или отсутствия проявлений и обострений заболеваний психического спектра после перенесенного Covid-19. Проанализировали около 70 миллионов медицинских карт жителей США. Из них более 60 тысяч – болели коронавирусом без необходимости в стационарном лечении. Выяснилось, что 18% больных в течении 14-90 дней после подтверждения диагноза коронавирусной инфекции столкнулись с различными психическими расстройствами. После перенесенного Covid-19 появилась повышенная тревога, депрессии, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), ухудшилась память и качество сна и др.

Сравнение с последствиями влияния на психику иных заболеваний, а именно таких, как бронхит, переломы, камни в желчном пузыре и почках – удивили. При Covid-19 показатели оказались выше на 2,4-3,4%.

Как помочь себе и близким

Если вы болеете или переболели коронавирусом и чувствуете, что возникли проблемы в виде тревожности, паники, страха, постоянных мыслей негативного характера, или подобная ситуация происходит с близким человеком – обращайтесь за профессиональной помощью, если самим не получается с этим справиться. Благодаря интернету есть возможность консультирования с психотерапевтами и психиатрами on-line, что является безопасным и доступным видом помощи в данной ситуации.

Необходимо избегать одиночества, так как ощущение ненужности не улучшает настроение и не придает силы организму, а они необходимы для преодоления болезненных проявлений. Если невозможно общаться с родными и близкими людьми, друзьями лично, вы это можете сделать благодаря интернету по видеосвязи.

Постарайтесь строить долгосрочные перспективы. Не разрешайте себе постоянно думать только о вирусе, его негативных последствиях, трагических случаях, что произошли с друзьями и знакомыми. Перестраивайте негативный ход мыслей, продумывайте планы. Ведь будущее еще никто не отменял! Подумайте, что можно сделать сейчас, возможно, освободившееся время – шанс изучить что-то новое или заняться наконец- то тем, что давно отложено в долгий ящик, например, продолжить изучение иностранных языков. Неплохо запланировать отпуск, решить, куда интересно отправиться после карантина.

Возможно, в вашем жилье необходимо сделать ремонт, займитесь планированием дизайна, посмотрите, как еще можно повысить уровень комфорта и уюта.

В любом случае, старайтесь не падать духом и помогайте себе ощущать радость здесь и сейчас!