В нашей бренной жизни многие из нас рассчитывают, что все хорошее, что в ней происходит, будет длиться постоянно. Но внезапно может случиться так, что все то, чем мы дорожим больше всего, в один момент может безвозвратно разрушится.

Это может быть разрыв длительных отношений, смерть близкого человека, развод и т.д., - все то, что навсегда изменяет жизнь человека, оставляя в нем лишь пустоту, эмоциональную опустошенность, чувство бессмысленности существования. Психологи в таких ситуациях утешают фразой "время лечит", но в реальности все гораздо сложнее и нередко даже спустя долгие годы чувство острой боли от утраты не уходит, а только усиливается. Под воздействием перенесенных потрясений в человеке происходят сильные психо - эмоциональные изменения, которые не позволяют ему адекватно реагировать на ситуацию. В таких случаях простые слова не помогут. Нужно искать другие подходы. В этой статье я попытаюсь кратко описать некоторые из них.

Опыт из прошлого. Когда с нами происходит сильное горе, мы ошибочно полагаем, что наш опыт уникален. Но это не всегда так. Скорее всего, в прошлом были люди, пережившие подобные ситуации или, даже, проходившие через более суровые испытания. Возможно, людям, оказавшимся в "эмоциональной яме" стоит изучить их жизненный опыт, чтобы в их словах, поступках, переживаниях найти если не способ преодоления чувства опустошения, то хотя бы уменьшения своих страданий. Никто так хорошо не сможет вас понять как человек, переживший подобное. Бывает так, что ощущение эмоциональной поддержки со стороны пережившего подобное может придать сил, чтобы жить дальше и искать новые смыслы существования. Человеку важно понимать, что он не одинок в этом мире и его жизнь, пусть даже если он это не ощущает, связана с другими людьми. И хотя формальные давно заезженные советы или фразы не могут помочь человеку в его горе, опыт других людей может указать на выход из эмоциональной ямы. Вот именно поэтому в тяжелые моменты важно не то, что тебе говорят другие, а кто это делает. Тут будет уместно использовать афоризм: важны не слова, а кто их произносит.

Развитие альтруизма и сострадания. У многих людей с момента рождения формируется восприятие мира через призму "я - они", когда все вокруг оценивается с точки зрения своих чувств и интересов. Мой дом, моя семья, моя работа, мои деньги. Вот те категории, которые имеют для нас определяющее значение. В обыденной жизни такой эгоцентризм помогает нам выживать в сложных условиях конкурентной борьбы за лучшее "место под солнцем". В то же время у такого мышления есть один существенный недостаток. Когда в жизни все хорошо, то все блага и радости разделяются всецело одним человеком. В то же время, при наступлении тяжелой ситуации человек остается один на одни со своим безразмерным горем. Никто не может ему помочь или понять. По крайней мере, такие мысли приходят в голову многих людей в схожих условиях. И тут на помощь могут прийти такие забытые и немного наивные для современного человека категории из прошлого как альтруизм и сострадание. Как было уже сказано выше, ни у одного из нас произошло горе в жизни. Другие люди тоже страдают и возможно даже сильнее чем вы. Возможно, им также нужна помощь. Но чтобы начать помогать другим, сначала нужно научиться сопереживать им. Когда человек понимает, что мир не сошелся на одном нем к нему приходит понимание, что все мы едины на этой планете. Мы все повторяем одни и те же ошибки, испытываем схожие эмоции и чувства. И вот развитие чувства этого единства позволяет нам осознать необходимость быть добрее, чувственнее, менее эгоистично друг к другу, чтобы и другие могли отплатить тебе тем же в будущем. Горе объединяет людей, отбрасывая искусственные барьеры, которые мы постоянно создаем между собой в обыденной жизни.

Сопереживание может иметь разные полюса: можно грустить вместе с другим человеком и в то же время радоваться, если у него началась "светлая полоса" жизни. Развитие этого навыка позволяет человеку научиться подзаряжаться позитивной энергией от других людей. Такой человек становиться более эмоционально устойчивым и по-другому воспринимает появляющиеся трудности и беды в его жизни.

Принятие ситуации. Одной из причин, почему переживание тяжелой ситуации происходит особенно тяжело это эмоциональное застревание на перенесенном горе. Мир делиться на до и после трагических событий. При этом сознание несчастного снова и снова возвращается в негативные моменты жизни, постоянно изматывая и без того разрушенное душевное состояние. В голове бесконечно возникает одна и та же мысль о том, что этого не должно было произойти. Вдобавок к этому человек нередко терзает себя чувством вины за случившиеся, изнуряя себя мыслями о возможности избежать данной ситуации. Это не позволяет человеку обрести душевный покой, поскольку все силы уходят на пропитывание негативных эмоций, нарастающих подобно снежному кому. Это напоминает попытки набрать воды дырявым ведром, когда сколько бы не набирал, все впустую разливается на землю. Такой человек всегда чувствует себя опустошенным, лишенным сил для дальнейшей жизни. Чтобы хоть немного улучшить ситуацию необходимо исправить душевный баланс и начать сохранять эмоциональную энергию. В этом случае может помочь такой механизм психологической защиты как принятие ситуации. Его суть состоит в том, что человек смиряется с произошедшим событием, начиная воспринимать свою утрату как сбывшийся факт. У нас нет возможности использовать машину времени, чтобы перенестись в прошлое и все исправить. Это уже свершилось. Любые самобичевания, перекладывания вины за трагедию на окружающих бессмысленны. Они не смогут ничего изменить, а только отравляют нашу жизнь. Как бы человек не планировал свою жизнь, мы слишком зависимы от внешней среды и непредвиденных обстоятельств, способных перевернуть все на сто восемьдесят градусов. Принятие ситуации может принести небольшое успокоение в душе, поскольку теперь жизненную энергию можно направить на укрепление собственного сознания, чтобы в будущем иметь силы найти новые жизненные смыслы. Мудрецы на Востоке говорят: "Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно".

Все временно. Независимо от социального статуса, места проживания, цвета кожи, пола все люди находятся в безграничной власти быстротечного времени. Даже если в вашей жизни сейчас полно радости и счастья обязательно настанет момент, когда оно закончиться. При этом это может произойти по вполне естественным причинам. Влюбленные могут разлюбить друг друга по привычке продолжая отношения, дети вырастут и оставят родителей с которыми жили много лет, родной дом обветшает и рухнет, превратившись в пыль. Сколько бы нам времени не было отведено для счастья всегда нужно помнить, о его непостоянстве. Временность всех событий на Земле это вечный закон нашего бытия. В то же время нужно понимать, что временный характер присущ как негативным, так и позитивным событиям нашей жизни. Как все хорошее внезапно уходит из нашей жизни, так и плохое может завтра исчезнуть без следа. Страдания сменяются радостью и наоборот, - нет начала и конца этому порядку вещей.

Осознание временности бытия учит человека лучше ценить то, что у него уже есть, дорожить каждой минутой проведенной в светлых периодах нашей жизни. Наш ум устроен так, что сколько бы времени человеку не было отведено для праздности и счастья нам никогда не будет этого достаточно. Поэтому важно не количество светлых полос жизни, а умение всеобъемлюще наслаждаться ими.

Если принять мысль о временности всего сущего, тогда человек сможет проще воспринимать окончание очередной "светлой полосы" жизни, ведь это закономерный процесс, который наступит в любом случае.

Благодарность за счастье. Когда человек теряет близкого человека, он часто не может прийти в себя потому, что в его сознании негативные эмоции и чувства практически полностью подавляют остатки позитивных. А между тем существуют достаточно мощные чувства способные перевесить все темное, засевшее в нашем уме. Они не приходят в сознание в один момент, а требуют длительного взращивания по определенной логике. Одним из таких чувств является благодарность. Какова бы глубока не была горечь утраты близкого человека всегда важно благодарить судьбу возможность за возможность быть с ним все это время. Ведь при определенных обстоятельствах вы могли никогда не встретиться с ним. Или же не быть настолько близки, чтобы радовать друг друга. Но вам повезло, что произошло именно так, а не иначе. Ведь именно этот человек сделал вас счастливым в прошлом. Как и в любых отношениях, наверняка, в вашей жизни были не только периоды ссор, обид, недопонимания, но и достаточно радостных моментов. Поэтому важно научиться быть благодарным судьбе за все то хорошее время, что вы провели вместе. Именно научиться, ведь несмотря на то, что это чувство кажется таким простым и банальным большинство современных людей не умеют по-настоящему быть благодарными. Если впустить благодарность в свое сердце, это позволит маленькими шагами создавать защитный барьер нашего сознания на пути изнуряющих состояний или отравляющих чувств. Благодарность может стать эмоциональным фундаментом, что позволит оставить все плохое в прошлом, сменив приоритеты жизни с негативных на позитивные.

Эпилог. Я надеюсь, что эти скромные и субъективные рекомендации смогут немного помочь тем людям, кого постигла тяжелая участь. Даже после прихода беды в наш дом на этом жизнь не заканчивается. Старые смыслы могут блекнуть, ценности рассыпаться, но на их место всегда должны приходить новые. Природа не терпит пустоты. Если не заполнить сознание чем то светлым, то в него обязательно проникнет зло, которое не отпустит вас никогда. Не думаю что те люди, которых вы утратили, хотели бы для вас именно такой участи. Сделайте усилие хотя бы ради их памяти. И тогда, возможно, вы увидите мир вокруг другими более светлыми глазами, не отягощенными отчаянием, чувством вины, потерей всех смыслов. Не опускайте руки. Нужно бороться до конца ведь именно в этом состоит суть самой жизни. Да обретете вы внутренний покой.

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