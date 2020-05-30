Карантин постепенно отступает, а вот его последствия, увы, остаются.

И это не удивительно, ведь в моменты сильного стресса, наша психика становится особенно уязвимой. А когда стресс, не спадая, действует на вас более двух месяцев, такая ситуация усугубляется в разы! Абсолютно естественно, что у большого числа наших людей, она переросла в настоящий внутренний кризис. Этот внутренний кризис, безусловно, стал следствием кризиса внешнего, когда из-за потери работы, изменения привычного уклада жизни, и полной неясности будущего многие люди оказались в состоянии внутреннего коллапса, когда старые приёмы существования и адаптации просто перестали работать.

В этой ситуации мы можем говорить об изменениях в структуре личности на трёх уровнях:

1. Когнитивном:

Когда на уровне мышления, за время карантина, могла сформироваться целая цепь автоматических мыслей и ложных убеждений о собственной беспомощности, невезучести, несправедливости жизни и беспросветности перспектив, вплоть до суицидальных мыслей.

2. Эмоциональном:

Ощущение пустоты и обречённости; колебания настроения от вспышек раздражения и гнева в одну сторону, до полной апатии в другую. Как следствие нарушение коммуникаций с окружающими, в первую очередь с близкими.

3. Телесном (психосоматика).

Сильное нервное напряжение, также может пагубно сказываться и на физическом уровне: начиная с кожных высыпаний, разного рода мышечных спазмов и в плоть до острых болей желудке, спине и т.д.

Когда негативные изменения происходят на всех трёх уровнях сразу, это может означать, что психика такого человека истощена уже до предела. А об этом я подробно говорил в своей предыдущей статье.

Что же необходимо делать, чтобы преодолеть этот внутренний кризис, и выйти на новый жизненный путь?!

Вот десять простых советов:

1) Первым делом – избавляйтесь от жалости к себе! Я понимаю, что каждый из нас, в определённых ситуациях, может ощущать чувство несправедливости, в отношении происходящего с ним. Но постоянно жалеть себя – это остро токсичная привычка, от которой свою психику, в данной ситуации, необходимо срочно освободить.

2) Вместо того, чтобы обижаться на сложившиеся обстоятельства, начинайте действовать сами. Не ждите, что сложившаяся у вас ситуация измениться без вашего прямого участия!

3) Поскольку основное чувство, которое, охватило сейчас многих – растерянность, составьте себе план действий, расписав в нём, буквально, по пунктам, что конкретно вам необходимо предпринять, чтобы изменить текущее положение дел.

4) Также продумайте и составьте отдельный список тех ресурсов, как материальных, так и духовных, необходимых для выполнения своего плана.

5) Сомневаясь в своём успехе, учитесь отделять факты от гипотез: например, наступил глубокий кризис, и я потерял работу – факт. А вот то, что теперь эта ситуация безвыходная – лишь ваша гипотеза, которая требует проверки на практике!

6) Избавляйтесь от "должествований". Помните, что жизнь не обязана соответствовать всем нашим: а) желаниям и б) ожиданиям. То, что сейчас произошло – лишь обстоятельства, которые подлежат корректировке.

7) Заведите себе блокнот, для записи автоматических негативных мыслей, которые вас одолевают. Эти злокачественные убеждения необходимо выявлять и оспаривать, таким образом изменяя свои базовые установки.

8) Обязательно введите регулярные, но посильные, физические нагрузки. Они помогают поддерживать, как физический, так и эмоциональный тонус в организме.

9) Делайте эмоциональную разрядку: включите любимую музыку и танцуйте (активно двигайтесь), сбрасывая всю негативную энергию.

10) Людям же, с возникшими психосоматическими симптомами, искренне рекомендую, помимо обращения к врачу, активно использовать методы психологической самопомощи, которым я уже посвятил отдельную статью.

Подытожив всё сказанное выше, хочу подчеркнуть основное: причина, по которой многие люди ничего не могут (и даже не пытаются) изменить в своей жизни– страх. А основа такого страха – мысль о том, что за лучшую долю, учитывая уже начавшийся экономический кризис, придётся воевать. А война – всегда риск потерять то, что у тебя ещё осталось. Поэтому я советую настраивать своё мышление не на войну (разрушение), а на успешное конструирование (созидание) своего будущего. А поскольку новых результатов, как известно, нельзя достичь выполняя старые действия и приёмы,рекомендую прокладывать свой новый путь не столько в материально выгодном, сколько в наиболее интересном и вдохновляющем для вас направлении!

Всем спасибо за внимание!

И успешного начала новой жизни!

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