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/ Психология

Как сохранить психическое здоровье в молодом возрасте: советы ученых

1.8т
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Качественный сон, физические упражнения и употребление большего количества свежих фруктов и овощей являются ключевыми факторами психического здоровья у молодых людей.

Как передает MedicalХpress, для исследования были опрошены более тысячи респондентов.

Ученые обнаружили, что именно качество сна, а не его продолжительность, больше всего влияет на ментальное благополучие. Однако они не исключают, что слишком мало или слишком много сна оказывает негативное влияние на самочувствие.

Кроме этого, физические упражнения и употребление свежих фруктов и овощей были связаны с улучшением психического здоровья в исследуемой группе.

У людей, сон которых длился 9,7 часов за ночь, симптомы депрессии наблюдались редко, а у тех, кто спал по 8 часов, чувство благополучия было самым высоким.

Употребление 4,8 порций свежих растительных продуктов ассоциировалось с лучшим самочувствием, употребление менее двух порций – с плохим.

Ранее MedOboz сообщал, что коронавирус негативно сказывается на психике некоторых людей и провоцирует суицидальное поведение у определенных пациентов,

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Здоровье
Тег
Психология
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