Что такое депрессия?

В наше время некоторые люди любят нередко говорить: "У меня – депрессия!" При этом зачастую не имеют ни малейшего понятия о том, какие симптомы наблюдаются при депрессии, и даже не подозревая, что это может быть, действительно, достаточно серьезным заболеванием.

И если сегодня у вас наблюдается плохое настроение – это еще не депрессия. Скорее уже завтра вы и думать забудете о том, что сегодня почему-то были не в духе.

Аффективная сфера человека очень сложна и многогранна. Это нормально - испытывать как хорошие, так и плохие эмоции. Человек должен находиться в балансе своих эмоций. Иногда ему хорошо и радостно, а иногда грустно. В среднем мы выходим "в ноль", и это далеко не всегда является прямой линией. Современные бизнес тренеры пытаются убедить нас в том, что нужно все время быть на позитиве, в приподнятом настроении, улыбаться. Но тогда это может быть похоже на гипоманиакальную фазу биполярного аффективного расстройства (БАР). С другой стороны, находится все время в плохом настроении – это тоже не вариант нормы. Ведь постоянно сниженное настроение может быть симптомом депрессивного синдрома, как болезненного, который надо лечить.

Если плохое настроение, отсутствие привычной радости и удовольствия наблюдается в течении двух недель, тогда можно подозревать депрессивный эпизод или депрессивное расстройство (если этот приступ депрессии не первый).

Для больного человека с эндогенной депрессией, которая предается по наследству, характерно наличие депрессивной триады, куда входит сниженное настроение, замедление темпа мышления и двигательной активности, иногда достигающей степени двигательной заторможенности.

У депрессивных больных снижен интерес к увлечениям или ничего вообще не интересует. Если они чем-то увлекались раньше, то во время депрессии это перестает им приносить радость и удовольствие. У них пропадает желание выполнять привычную и необходимую работу. Даже отвечать на простые вопросы и принимать не сложные решения становится не так-то просто. Также может наблюдаться тревога, тоска и безысходность. Нарушается сон, пропадает аппетит, как правило, снижается концентрация внимания и восприятие информации. Со временем у человека появляются мысли самообвинения, а также могут возникать суицидальные мысли и попытки. Иногда спасает лишь то, что у него недостаточно физических сил для того, чтобы это сделать.

Среди причин депрессии выделяют психологические и органические. К психологическим причинам относят возникающие психотравмирующие ситуации, нахождение в постоянном (хроническом) стрессе, фрустрация, экзистенциальные кризисы. В этом случае мы говорим о психогенной депрессии.

К органическим причинам возникновения депрессии могут относиться хронические болезни, травмы головного мозга, онкологические, сердечно-сосудистые и др. заболевания, что требует медикаментозного лечения.

В основе механизмов возникновения депрессий лежит нарушение обмена таких нейромедиаторов, как серотонин и норадреналин, когда их количество снижается в синапсах головного мозга. В этом случае депрессия может возникать без видимых причин.

Чаще всего, у больных наблюдается несколько факторов, которые привели к депрессии. Лишь опытный специалист может определить эти причины и назначить лечение, которое будет оптимальным в данном конкретном случае. Поэтому не следует ждать, когда депрессивное состояние пройдет самостоятельно (оно само по себе, без лечения может не закончиться!). Лучше, безусловно, обратиться к врачу за помощью. В этом случае вы имеете все шансы на благополучное выздоровление, и чувствовать себя, как прежде радостным и счастливым..

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