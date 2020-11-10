Ученые назвали вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном

Сомнологи рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать перед сном.

Об этом сообщает Huffington Post. Запретные действия могут спровоцировать беспокойство и не дать плавно перейти ко сну.

В первую очередь врачи посоветовали не читать в постели.

Также стоит избегать тяжелых разговоров – негативные эмоции от ночных бесед сложнее преодолеть.

Не рекомендовали сомнологи и работать в постели. Нужно, чтобы кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом.

А вот расхожее мнение о том, что физические упражнения помогут вымотать организм и тогда получится быстрее заснуть, неверно. Наоборот нагрузки заставляют нас вырабатывать энергию, и сон может пропасть.

Не рекомендуется употреблять перед сном стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, поскольку это приводит к нарушению архитектуры сна.

Также эксперты посоветовали не использовать телефоны ночью и не оставлять включенным свет – он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время для бодрствования.

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