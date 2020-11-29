Витамины и антибиотики при COVID-19: помогают или вредят? Объясняем, что должен знать каждый украинец

Неделю-две назад из аптек крупных украинских городов начали исчезать не только витамины, которые назначают больным коронавирусом, но и антибиотики для лечения болезней дыхательных путей. Люди покупают их на всякий случай и принимают в целях профилактики, хотя врачи в один голос предупреждают: вреда от такого самолечения будет больше, чем пользы.

Почему это так, что делать и как лечить – разбирался OBOZREVATEL.

За чем "охотятся" украинцы?

Боясь заразиться, украинцы в прямом смысле опустошают аптеки, скупая витамины и самые популярные антибиотики для лечения дыхательных путей и лор-органов.

В первую очередь речь идет о витаминах группы C, D, A и препаратах, содержащих цинк. Среди антибиотиков тяжело найти "Авелокс" и "Моксифлоксацин".

И если витамины уже есть в наличии, то вторых двух позиций практически нет до сих пор.

Скриншот с сайта Таблетки.юа

Скриншот с сайта Таблетки.юа

Почему не нужно "штурмовать" аптеки?

Врачи обеспокоены такой тенденцией и акцентируют внимание на том, что бездумное употребление витаминов без предварительных анализов и информации о состоянии здоровья человека скорее навредит ему, чем принесет пользу.

"Например, если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. Был у меня когда-то пациент, который любил пить воду с лимоном по утрам. Это спровоцировало у него сдвиг камней в желчном пузыре. Если у кого-то гастродуоденит (воспаление слизистой оболочки желудка, которое переходит на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки. – Ред.) или энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. – Ред.), то сколько бы вы витаминов не выпили, на пользу они не пойдут", – пояснил OBOZREVATEL врач Тарас Жиравецкий.

Другие его коллеги говорят то же самое. Например, известный врач-инфекционист Ольга Голубовская убеждена, что прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не является панацеей. Но из-за слабого доверия к государственным институтам, люди в Украине привыкли сами себя спасать. Они черпают информацию где угодно, в том числе и в плане коронавируса. И что главное – этот опасный процесс остановить невозможно.

"Тяжелые формы коронавируса провоцируют дефицит витаминов, поэтому мы их назначаем в комплексе. Но если у человека нет дефицита витамина D, его прием (без указаний врача. – Ред.) может достаточно негативно сказаться на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя. Только по назначению врача в постконтактный период", – отметила она.

Передозировка и побочные эффекты витаминов, которые часто рекомендуют принимать как профилактику и лечение COVID-19, могут спровоцировать более тяжелые последствия, чем сам коронавирус, уточнил детский врач-инфекционист Сергей Крамарев. Мол, нет ни одного законченного исследования, доказывающего, что прием витаминов имеет профилактический или лечебный эффект при коронавирусе.

Антибиотики при COVID-19 нельзя принимать без согласования с врачом

Главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров категорически не рекомендует прием антибиотиков при коронавирусной инфекции. Только в случае осложнения состояния, но назначат их могут исключительно лечащие врачи.

Он также предостерег семейных врачей от использования антибиотиков при легком и даже среднем течении коронавируса. Вот его слова OBOZREVATEL: