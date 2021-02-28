Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Препараты против ревматизма могут снизить риск смерти от коронавируса – ученые

2.4т
Читать материал на украинском

Названы два активных ингредиента

Названы два активных ингредиента. Источник: ТАСС

ТАСС

Два активных ингредиента против ревматизма могут спасти жизнь больным коронавирусом.

Как пишет Bild, об этом свидетельствуют результаты международного исследования с участием 800 тяжелобольных пациентов, которых лечили в больнице. Лекарства от ревматизма улучшают течение болезни и снижают смертность пациентов.

Речь идет об активных ингредиентах тоцилизумаб и сарилумаб, которые уже много лет используются при ревматоидном артрите. Эти препараты на основе антител вводятся в виде инфузии и обладают противовоспалительным действием.

Известно, что пациенты с COVID-19 при интенсивной терапии страдают от чрезмерной реакции иммунной системы, так называемого цитокинового шторма, который может привести к органной недостаточности.

Лекарства от ревматизма уменьшают воспаление, которое повреждает органы, и, таким образом, повышают их шансы на выживание. Такое лечение снизило абсолютный риск смерти на 8,5%.

Кроме того, пациенты реанимации быстрее выздоравливали. Им требовалось на 10-11 дней меньше поддержки с помощью кислорода, чем пациентам из контрольной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Медицинского университета в Анкаре (Турция) пришли к выводу, что из-за коронавируса в организме человека резко снижается содержание витамина А, что часто приводит к тяжелому течению заболевания.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Тег
исследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
190
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости