Иммунитет защищает от многих болезней, бывает врожденный (у новорожденных) и приобретенный, специфический и неспецифический. Делая прививки, например, против столбняка, дифтерии, полиомиелита, и т.д., мы формируем его искусственно.

Как в условиях возрастающей "агрессивности" окружающей среды и пандемии COVID-19 можно повысить естественный иммунитет, OBOZREVATEL рассказала практикующий детский ЛОР Людмила Воронцова.

Солнце, воздух и вода

В последнее время малоподвижный образ жизни детей, отсутствие физических нагрузок, недостаточное пребывание на свежем воздухе, несбалансированное, а иногда и неправильное питание приводят к снижению иммунитета и более серьезным последствиям.

К сожалению, нередкими стали случаи внезапной смерти детей на уроках физкультуры и просто на уроках. И диагнозы при этом совсем не детские, в частности инсульты и сердечно-сосудистая недостаточность.

Даже если дети выходят гулять на свежий воздух, то и здесь, вместо того, чтобы активно двигаться, многие сидят на лавочках, уткнувшись в свои гаджеты. Такая же картина и в общественном транспорте.

Как влияет происходящее с медицинской точки зрения

Долгое сидение, наклонив голову, приводит к перенапряжению мышц в шейном отделе позвоночника. Это ухудшает циркуляцию спинно-мозговой жидкости и затрудняет поступление крови к головному мозгу. Как следствие, возникают частые головные боли. При длительном взгляде вниз мышцы глазного яблока также перенапрягаются и из-за этого нередко отмечается снижение остроты зрения. Рекомендации не носить мобильный телефон в нагрудном кармане, чтобы избежать воздействия высокочастотного поля на сердце, известны. Ношение мобильных телефонов в карманах брюк не считается фактором риска, хотя последствия воздействия высокочастотного электромагнитного излучения в области органов таза пока не изучены в достаточной степени, чтобы можно было делать какие-то определенные выводы. Для того, чтобы судить о последствиях, нужно значительное время. Считается, что должно пройти примерно 30 лет – время смены одного поколения. Но уже сейчас врачи акушеры-гинекологи отмечают значительное увеличение бесплодия как женского, так и мужского, а также увеличение врожденной патологии и даже уродств у новорожденных. Над этим стоит задуматься.

Как противостоять негативным факторам окружающей среды

Проводите больше времени на свежем воздухе вне зависимости от погоды. Чаще проветривайте помещения.

Поддерживайте температуру жилых помещения от 18 до 21 градусов при влажности 40-60%.

Вводите в рацион питания дополнительно поливитамины и микроэлементы для того, чтобы не допускать их дефицита. Проконсультируйтесь со своим семейным врачом, чтобы определить, какие именно витамины желательно принимать в вашем конкретном случае.

Следите за тем, чтобы у вас не было недосыпания, особенно хронического. Продолжительность полноценного сна составляет 7-8 часов. Не забывайте об утренней зарядке, физических упражнениях и водных процедурах.

Если есть возможность, в летнее время старайтесь походить утром босиком по росе. А зимой по снегу – одну-две минуты пробежкой.

В качестве альтернативы можно предложить походить по каштанам, выложенным на поддоне, которые вы можете собрать в осеннее время. Пользоваться таким тренажером можно на протяжении года.

При работе за компьютером не забывайте регулярно делать перерывы на несколько минут, при этом желательно встать, пройтись и посмотреть вдаль.

Кто-то может сказать, ну и что тут особенного, все эти рекомендации давно известны. Но давайте честно ответим самим себе – а какие из них мы выполняем? Всегда делаем утреннюю зарядку, принимаем контрастный душ или обливаемся холодной водой? Так, может, все же стоит походить по каштанам, пока их еще не засыпало снегом?

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