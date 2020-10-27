Очередной "розовый октябрь" (месяц борьбы с раком молочных желез) подходит к концу, и бытует мнение, что тема рака груди актуальна только для женщин старше 50 лет. На самом деле это не так. Многие врачебные сообщества дискутируют годами о причинах заболевания. Хочу подробнее остановиться на диагностике рака груди, в частности, маммографии и её нюансах. Предлагаю разобраться, когда и кому действительно нужна процедура, и рассмотреть детали скрининга молочных желез.

Когда начать

В мире нет единого протокола касательно возраста и частоты проверок. К примеру, в США объединения врачей советуют женщинам после 40 лет делать маммографию 1 раз в год. В Израиле – 1 раз в два года после 50. В Украине Министерство здравоохранения говорит проходить маммографию женщинам после 40 1 раз в два года. Единственное, на чем сходятся доктора разных стран – маммография важна для всех женщин зрелого возраста, а иногда и для мужчин. Но об этом чуть позже.

Есть исключения

Если у кого-то из вашей семьи по женской линии опухоль была обнаружена в молодости, маммологи рекомендуют начать делать регулярные снимки на 10 лет ранее того возраста, в котором заболели родственницы. То есть, если вдруг у вашей мамы или бабушки обнаружили рак молочной железы в 40 лет, вам уже с 30 стоит обращаться к специалисту. Не факт, что он сразу же направит делать маммограмму. Возможно, посоветует УЗИ – процедуру, которую чаще всего проходят молодые девушки.

Когда начинать волноваться

Желательно, конечно, не волноваться вообще. Тревога при любых обследованиях и диагностиках только мешает процессу. Но если вы, допустим, заметили твердое образование в груди, игнорировать это, безусловно, не стоит. Как и сразу решать, что это рак. При дополнительных проверках часто оказывается, что это уплотнение ткани молочной железы или киста. Причиной может быть нарушение гормонального фона: постоянные стрессы, чрезмерные физические и умственные нагрузки – достаточный катализатор закупорки протоков тканей. Это лечится достаточно безболезненно. Однако, при таком диагнозе нужно держать руку на пульсе, внимательнее прислушиваться к организму и регулярно проходить скрининг.

Как подготовиться к маммографии

Не назначайте себе проверку самостоятельно. Врач-маммолог, как я уже упоминал выше, должен направить вас на процедуру, ознакомившись с вашем состоянием. Следует учесть, что в разных клиниках, да и государственных медицинских учреждениях детальные рекомендации могут отличаться, хоть и не разительно.

Вот основные моменты, о которых важно помнить:

скрининг лучше проходить не ранее, чем через неделю после начала менструального цикла, иначе результат может быть менее достоверным;

если приходите не впервые, нужно иметь при себе снимки с предыдущих проверок: врачу важно сравнивать состояние на всех этапах;

в момент снимка можете ощутить дискомфорт или даже боль, не переживайте, это не причинит травм и повреждений;

дозы радиации при маммографии малы, мы получаем больше излучения в повседневной жизни от бытовых приборов;

с расшифровкой от рентгенолога нужно снова отправляться к врачу для обсуждения результатов, даже если в описании нет отклонений от нормы.

Тест на предрасположенность

Ученые выявили гены (BRCA), которые при мутации дают риск образования рака груди. Существует тест на наличие таких мутаций. Если вы решите его сделать, одного раза достаточно – гены в течение жизни не меняются. Предрасположенность не означает, что вы точно заболеете, а ее отсутствие не гарантирует, что рак груди обойдет вас стороной.

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Рак груди – болезнь только женская?

Это заболевание может быть обнаружено и у мужчин. Такое встречается крайне редко, основная причина – преобладание в организме женских гормонов. Мужчинам следует тоже обращать внимание на симптомы, не игнорируя подозрительные уплотнения, если кажется, что они появляются. Диагностика и лечение рака грудной железы у мужчин проходит так же, как и её лечение у женщин, разница только в частоте обнаружения.

На кого надеяться

Ответственный подход пациентов к своему здоровью и своевременная диагностика – важные моменты для нашего общества. Ведь выявление злокачественных опухолей разных видов на ранней стадии увеличивает вероятность полного излечения. На первой стадии удается вылечить 93% пациентов, на второй – 75%, на третьей и четвертой этот показатель значительно снижается. Чем легче случай, тем дешевле обходится лечение, что логично. Опция страхования от онкологических заболеваний с недавнего времени распространяется в Украине. Но и наличие страховки не говорит о том, что можно надеяться только на высокопрофессиональных медиков: регулярные чек-апы и визиты к врачу важны при любых обстоятельствах.