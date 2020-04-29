Операція на "ходу" - саме так можна назвати нову методику лікування варикозу, яка передбачає склеювання уражених вен. Процедура не потребує підготовки, триває 15 хвилин, і відразу після неї можна крокувати додому, не маючи обмежень у русі й навіть не турбуючись про компресійний трикотаж.

Володимир ГЕРАСИМОВ, судинний хірург, флеболог медичної мережі "ДОБРОБУТ"

Досвід засвідчив: клейова облітерація вен – прекрасна технологія при початкових формах варикозу. Поєднана з іншими методами, вона є ефективною і в більш складних ситуаціях".

Унікальність підходу "ДОБРОБУТ" – у застосуванні комплексних операцій, під час яких видаляють усі уражені судини. При цьому для кожної з ділянок застосовують свою оптимальну методику. Й ось понад півроку, як поруч із лазерною та радіочастотною абляцією та склеротерапією свою нішу посіло склеювання вен за допомогою біоклею. Цей спеціальний препарат на основі ціаноакрилату вводять під контролем УЗД у пошкоджену вену, і вона склеюється. Потім новоутворення на місці пролікованої судини розсмоктується.

Доведено й підтверджено

Методику клейової облітерації було запропоновано пацієнтам "ДОБРОБУТ" після того, як вона пройшла всі необхідні клінічні випробування. Цю технологію визнали всі комітети з безпеки, серед яких – і одна з "найсуворіших" інституцій, FDA. Окрім цього, на сьогодні вже опубліковано результати п’ятирічних спостережень щодо безпеки та ефективності біоклею. У професійному середовищі вони поклали край дискусіям про те, чи не нашкодить організмові наявність "чужорідного тіла", тобто вени з клеєм. Тепер усі переконалися в тому, що вона піддається біологічній деградації. Отже, зникла остання з пересторог, яка стояла на перепоні масовому поширенню нового виду терапії.

На підставі ретельних спостережень

Власні висновки накопичили й флебологи медичної мережі. Цьому передувала всебічна підготовка: перш ніж застосувати нову технологію судинні хірурги пройшли навчання у провідних закордонних центрах. Також вони дослідили клеї від різних виробників, обрали найкращий з точки зору ефективності та ціни й відпрацювати роботу саме з ним.

На сьогодні в "ДОБРОБУТ" біоклей було використано вже понад 100 разів. Стан кожного з пацієнтів щомісяця уважно відстежувався за допомогою УЗД, дані збиралися в архіві. Й аналіз засвідчив, що клейова облітерація так само ефективна, як і "золотий стандарт" – лазер. Також фахівці визначилися, кому й коли слід рекомендувати саме склеювання вен.

Запобігаючи ускладненням

При надто великому просвіті між стінками судин біоклей може виявитися неефективним (хоча й безпечним). Тож вдаватися до клейової облітерації найкраще на ранніх стадіях варикозної хвороби. І це – прекрасна можливість! Бо раніше, коли лікарі виявляли на УЗД порушення у роботі венозних клапанів, вони не могли запропонувати пацієнтові нічого, окрім подальшого спостереження. Фахівці усвідомлювали, що рано чи пізно така патологія призведе до розвитку варикозу. Однак переконати в доцільності операції людину, яка ще не має видимих проявів захворювання та не відчуває набряклості чи болю, було дуже складно.

Інша річ, коли йдеться не про хірургію, а про процедуру, яка більше нагадує просте встановлення крапельниці. Пацієнт не відчуває дискомфорту ні під час, ні після маніпуляції, та ще й не має жодних обмежень після процедури. Він може вільно рухатися, активно займатися спортом, спокійно перебувати на сонці.

Разом з іншими методиками

Застосування біоклею вже при клапанній недостатності могло б стати ефективним запобіжним заходом, який убезпечує від розширення вен нижніх кінцівок і подальших пов’язаних із цим негараздів. Та, на жаль, поки що профілактичні огляди у флеболога не такі поширені, як хотілося б. Тож у випадках, коли спостерігається значне ураження судин, біоклей може застосовуватися в комплексі з іншими надійними та безпечними методами лікування.

Як суперклей у медицину прийшов

Ціаноакрилат став відомим завдяки військовим розробкам, коли у 1940-х роках виникла потреба у прозорому пластику для оптики. І… речовина, запропонована американським хіміком Гаррі Кувером, була відбракована – за надмірну клейкість. Певності немає, але логічно припустити, що в експериментаторів просто посклеювалися пальці. Хтозна, можливо, це й змусило замислитися: а чи не можна використати нетоксичну сполуку на основі ефірів ціаноакрилової кислоти в медицині? І вже наприкінці 1960-х в аптечках американських солдатів з’явився засіб для заклеювання ран. Дослідження тривали, і з часом біоклей почали використовувати в нейрохірургії та в інших напрямах. З 1995 року розпочалося застосування біоклею в лікуванні варикозу. Методика повсякчас удосконалюється. Свій внесок зможуть зробити й фахівці "ДОБРОБУТ" – на найближчих конференціях вони розповідатимуть про своє бачення ролі біоклею не лише при варикозі, а і при низці інших венозних патологій.

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