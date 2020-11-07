Сейчас почти каждый из пользователей социальных сетей, кто переболел COVID-19, считает целесообразным написать пост о победе над недугом.

Я тоже решила это сделать, но с точки зрения донесения полезной информации для всех, кто, не дай Бог, заболеет, потому что, к сожалению, со многими это еще произойдет, как бы я не хотела этого избежать!

Так вот, во время болезни я столкнулась с множеством проблем и вопросов, которые решила и на которые получила ответы, только пройдя долгий личный путь "проб и ошибок".

И только теперь, опираясь на собственный опыт могу, с одной стороны, дать важные советы всем вам и с другой – спросить у власти, а именно – у МОЗ Украины, почему элементарные вещи просветительского характера до сих пор не сделаны, несмотря на то, что вирус набирает обороты!

Я заходила на сайт МОЗ, так же как и на сайт КМУ, на главную страницу, посвященную COVID-19.

Честно говоря, я не нашла полезной и необходимой информации о том, как действовать, если тебя догнал коронавирус. Однако множество инфы - как защититься от болезни, что такое коронавирус, аналитика о распространении, аналитические данные и т д. Это, конечно, замечательно, но куда бежать и как действовать, если он уже есть??

Итак, мои вопросы к Министерству здравоохранения Украины и советы моим подписчикам.

Вопрос # 1: тесты

Почему бы до сих пор не рассказать гражданам, где можно сделать недорогие тесты? Лечение ковида стоило мне 10 000 грн, а многим 30-40 тысяч – и это не предел!! Так вот, существуют государственные клиники, где тест ПЦР можно сдать за 600 грн, а IgM и IgG – 240 грн каждый !! Например, Киевская областная больница на Баггоутовской, 1. Очередей нет, разве что небольшие утром. Результаты ПЦР готовы на следующий день, иммуноглобулины – через день. В регистратуре мне сказали - говорите всем, пусть приходят к нам, мы не знаем, почему так мало людей обращаются. Люди не знают о существовании таких лабораторий (есть перечень нескольких, но пока найдешь!) и сдают тесты по 2000 грн, некоторые из-за этого просто их не делают, соответственно, вы понимаете, что со статистикой!

Вопрос # 2: симптоматика

Почему не составить список симптомов, которые могут появляться еще до самого факта заболевания и в первые дни болезни?

Лишь позже я узнала от знакомой, которая переболела ковидом, что, оказывается, болят мышцы спины или других частей тела. Знала бы об этом раньше - не ходила бы в офис, прекратила бы встречаться с друзьями. А так была уверена, что просто потянула спину!

И большинство людей списывают это на что-угодно, но не на ковид! Друзья, в это время, когда коронавирус косит людей налево и направо, стоит прислушаться к симптомам. Их не так много, они у всех разные, но вместе их не более 10! И почему на главной странице, посвященной COVID, не дать этот перечень, я тоже не понимаю!

Итак, если у вас:

Ломит спину или выкручивает ноги, руки и тд

Начались головные боли

Темнеет в глазах, головокружение

Подскочила температура

Странные ощущения в горле (не обязательно першит)

Болят суставы

Теряется обоняние и вкус

Постоянная усталость, хочется спать – не списывайте это на магнитные бури и т.д., изолируйтесь! Это может быть и, очень вероятно, это ковид. На собственном опыте говорю, спина и усталость у меня были где-то за неделю до основных симптомов и все это время я могла заражать своих друзей и коллег ((Ведь только и слышала, что о першении в горле, потере запахов, и температуре (а у меня ее не было ни разу)

Вопрос # 3: разъяснение, что, когда и как делать, если ты заболел

Масса информации о том, как не заболеть, но совсем не о том, как действовать, когда это случилось! Почему на сайте Минздрава нет информации о том, что тест надо сдавать, когда у тебя появились симптомы ?? Множество людей после контакта с больными бегут сдавать ПЦР - получают отрицательный тест и расслабляются. А на самом деле вирус становится активным позже, и поэтому на первых порах тест его не фиксирует! Почему не объясняется, что КТ также надо делать минимум на 5-6 день болезни, потому что раньше легкие могут быть еще не повреждены. Человек будет уверен, что не имеет пневмонии, если сделает КТ на второй день симптомов. Соответственно, лечение будет некорректным и может иметь опасные последствия! Это касается и повторного КТ. Меня отправили на него через 15 дней приема антибиотика, это тоже не нужно, потому что не имеет никакого смысла! Я получила тот же результат, потому что состояние легких может измениться к лучшему минимум через полтора месяца - и об этом тоже никто не говорит. Как и о том, что повторно лучше сделать обычный рентген, который покажет, нет ли случаем бактериальной пневмонии.

Вопрос # 4: диагностика и протоколы лечения

Почему весь мир и Украина уже более полугода имеют дело с этой ужасной болезнью и никто не расскажет о более или менее понятном алгоритме лечения и диагностики? Кто знает, что желательно кроме теста сдать хотя бы развернутый анализ крови, а лучше лейкоцитарную формулу на СРБ, Ферритин, D-Димер, Прокальцитонин? Эти показатели очень важны при назначении лечения.

По лечению: если у вас нет, например, семейного врача, а частный не по карману, вы сделали тест, он положительный, а КТ показывает, что ваши легкие не повреждены, то неужели в таком случае не существует простого протокола лечения? Неужели так трудно объяснить людям, что достаточно пить препараты против кашля, много витаминов, воды и обязательно коагулянты, потому вирус влияет на сгущение крови и увеличение тромбоцитов? И что не надо бежать в аптеку и скупать Суммамед и другие антибиотики? Кстати, чтобы вы понимали, на прошлой неделе его уже не было ни в одной аптеке Киева!

У меня было повреждено 25% легких, и я пила 2 антибиотика, несмотря на то, что чувствовала себя нормально и у меня не было одышки. Отовсюду звучит информация, что антибиотики не нужны, но врачи их назначают, потому что страхуются, что добавится бактериальная пневмония. Откуда я должна понимать, принимать антибиотик или нет? И возможно он нужен, когда действительно началось воспаление, а не раньше? То есть ответьте: пить или не пить?

И еще важный вопрос: что делать, когда ты уже переболел? Есть ли у нашего МОЗ протокол по восстановлению организма после ковид? Я не слышала и не видела. А это, кажется, уже гораздо проще, чем протоколы лечения! Но не менее важно. Врачи перегружены, и мы это понимаем, они не успевают лечить, поэтому давать рекомендации, что делать потом, они физически не имеют возможности. Но Минздрав может их предоставить всем, потому что они плюс-минус одинаковые! Но они - Гугл вам в помощь((

Вопрос # 5: куда обращаться, если ночью тебе стало вдруг хуже, а твой семейный врач или частный не отвечает

Телефон горячей линии Минздрав работает только до 18:00. Неужели так трудно сделать какой-то контактный центр, который бы давал советы больным, что делать в домашних условиях, если стало нехорошо? Я имела такую ситуацию, когда мне стало плохо в 2 ночи. Я дозвонилась только в "Медиком", где мне сказали, что если я не задыхаюсь, то уже хорошо, и я могу вызвать скорую за 4000 грн...

Вопрос # 6: врачи!

Еще раз возвращаюсь к теме, если у человека нет семейного врача (у меня не было), что делать? В какую клинику обращаться? К какому именно врачу ?? Терапевт, инфикционист, пульмонолог - к кому? Неужели нельзя дать список больниц и врачей, к которым можно обращаться, то же касается списка больниц, которые принимают тяжело больных! Где эта информация? До сих пор работает лишь одно правило - выживешь, если есть связи. И полечат, если знакомые знакомых найдут тебе норм врача, имеющего хоть какой-то опыт в лечении больных ковидом.

В общем, писать еще можно долго и много. Ясно одно, если ты простой смертный - выжить в нашей стране трудно! Ведь даже информацию тебе взять неоткуда, я уже не говорю о тяжело больных и о том, с какими проблемами они сталкиваются.

Чтобы не выглядело все так грустно, я хочу бесспорно поблагодарить врачей, которые меня спасали. И медицинский хаб DOC.ua, который оказывал огромную помощь в поиске врачей, записях на КТ и других услуг! Кстати, советую всем вам обращаться туда - найдут врача под ваши нужды, под ваши денежные возможности, а также под ваше место жительства!

Надеюсь, хоть какие-то из перечисленных мной вопросы будут в ближайшее время разъяснены, а на главной странице, посвященной COVID-19 на сайте Минздрава и КМУ, можно будет найти эту, такую сейчас важную для всех нас информацию!

Всем 36,6, старайтесь не заболеть, а вдруг что – обращайтесь, готова максимально помочь и поделиться опытом!