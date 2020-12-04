Супрун рассказала о болезни, при которой у детей температура до 40 градусов
Болезнь розеола, которая поражает преимущественно детей до 2 лет, коварна тем, что ее сложно распознать.
Как написала в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, симптомы этого заболевания можно спутать с аллергической сыпью, "атипичной" корью или краснухой.
"У ребенка высокая температура 39, иногда даже 40 градусов. Тяжело сбивается лекарствами и быстро возвращается вновь. Из других симптомов часто – ничего. Родители думают "может, это зубки режутся", но так продолжается более одного, двух, трех дней", – описала она сиптоми розеолы.
Кроме внезапно высокой температуры, у ребенка могут быть:
симптомы, похожие на простуду: боль в горле, насморк и кашель;
потеря аппетита;
увеличенные лимфоузлы на шее;
набухшие веки.
Еще один специфический симптом – розовая сыпь по телу. Она случается в тот момент, когда температура тела возвращается к норме: на 3-5 день болезни. Сыпь представляет собой розово-красные пятна. Обычно они плоские, но могут быть и в виде бугорков. Некоторые пятна могут быть окружены белым кольцом.
Обычно сыпь поражает сначала грудь, живот и спину. Позже может распространиться на шею и руки. Сыпь может дойти и до лица и ног, а может и нет.
Во время розеолы сыпь не чешется и не вызывает другого дискомфорта. Она может сойти уже через несколько часов, а может через несколько дней. Мазать прыщики ничем не нужно, они исчезнут сами.
Болеют розеолой в любое время года. Преимущественно дети от 6 до 15 месяцев. У некоторых детей болезнь проходит в очень легкой форме, а другие могут чувствовать полный спектр неприятных симптомов. Розеола настолько распространена, что большинство детей болеют ею еще до того, как пойдут в детский сад. Поэтому взрослые люди в основном уже имеют к ней иммунитет.
Самой распространенной причиной розеолы является вирус герпеса человека 6-го типа. Реже причиной болезни может другой вирус герпеса человека – 7-го типа.
Как и любой вирус, розеола распространяется от человека к человеку, когда зараженный человек кашляет, чихает или находится рядом с другими в закрытом плохо проветриваемом помещении. Также можно заразиться после контакта со слюной больного – например, попить из одной чашки.
Что делать, если у вашего ребенка розеола:
если ребенок плохо себя чувствует – дайте ему отдохнуть;
следите, чтобы он обязательно выпивал много жидкости;
если температура вызывает чувство дискомфорта – дайте детское жаропонижающее (парацетамол или ибупрофен). Размер дозы должен сказать врач.
"Не надо окутывать, одевать, укрывать ребенка дополнительными одеялами. Ему должно быть комфортно, а не жарко. Давайте лекарства только в той дозировке и временном промежутке, который рекомендовал врач", – посоветовала Супрун.
Срочно обратитесь к врачу, если:
ребенок младше 3 месяцев и имеет температуру 38 градусов или выше;
ребенок в возрасте от 3 до 6 месяцев и имеет температуру 39 или выше;
имеет высокую температуру, которая длится 5 дней или дольше;
ведет себя необычно и вы волнуетесь;
температура не снижается после парацетамола или ибупрофена;
демонстрирует признаки обезвоживания: подгузники сухие или не очень мокрые, ребенок плачет без слез, "запавшие" глаза.
Срочно вызывайте экстренную помощь, если:
ребенок действует растерянно, говорит спутанно или без смысла;
синяя, бледная или пятнистая кожа, губы или язык;
сыпь, которая не исчезает, если на нее нажать (вы можете это проверить, нажав прозрачным стаканом);
есть затрудненное дыхание, одышка или очень быстрое дыхание.
Как правило, розеола проходит легко и без последствий.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун поделилась подробной информацией о том, почему возникает депрессия.