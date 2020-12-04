Супрун рассказала о болезни, при которой у детей температура до 40 градусов

Болезнь розеола, которая поражает преимущественно детей до 2 лет, коварна тем, что ее сложно распознать.

Как написала в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, симптомы этого заболевания можно спутать с аллергической сыпью, "атипичной" корью или краснухой.

"У ребенка высокая температура 39, иногда даже 40 градусов. Тяжело сбивается лекарствами и быстро возвращается вновь. Из других симптомов часто – ничего. Родители думают "может, это зубки режутся", но так продолжается более одного, двух, трех дней", – описала она сиптоми розеолы.

Как распознать розеолу. Источник: innova-t.com.ec innova-t.com.ec

Кроме внезапно высокой температуры, у ребенка могут быть:

симптомы, похожие на простуду: боль в горле, насморк и кашель;

потеря аппетита;

увеличенные лимфоузлы на шее;

набухшие веки.

Еще один специфический симптом – розовая сыпь по телу. Она случается в тот момент, когда температура тела возвращается к норме: на 3-5 день болезни. Сыпь представляет собой розово-красные пятна. Обычно они плоские, но могут быть и в виде бугорков. Некоторые пятна могут быть окружены белым кольцом.

Обычно сыпь поражает сначала грудь, живот и спину. Позже может распространиться на шею и руки. Сыпь может дойти и до лица и ног, а может и нет.

Во время розеолы сыпь не чешется и не вызывает другого дискомфорта. Она может сойти уже через несколько часов, а может через несколько дней. Мазать прыщики ничем не нужно, они исчезнут сами.

Болеют розеолой в любое время года. Преимущественно дети от 6 до 15 месяцев. У некоторых детей болезнь проходит в очень легкой форме, а другие могут чувствовать полный спектр неприятных симптомов. Розеола настолько распространена, что большинство детей болеют ею еще до того, как пойдут в детский сад. Поэтому взрослые люди в основном уже имеют к ней иммунитет.

Самой распространенной причиной розеолы является вирус герпеса человека 6-го типа. Реже причиной болезни может другой вирус герпеса человека – 7-го типа.

Как и любой вирус, розеола распространяется от человека к человеку, когда зараженный человек кашляет, чихает или находится рядом с другими в закрытом плохо проветриваемом помещении. Также можно заразиться после контакта со слюной больного – например, попить из одной чашки.

Что делать, если у вашего ребенка розеола:

если ребенок плохо себя чувствует – дайте ему отдохнуть;

следите, чтобы он обязательно выпивал много жидкости;

если температура вызывает чувство дискомфорта – дайте детское жаропонижающее (парацетамол или ибупрофен). Размер дозы должен сказать врач.

"Не надо окутывать, одевать, укрывать ребенка дополнительными одеялами. Ему должно быть комфортно, а не жарко. Давайте лекарства только в той дозировке и временном промежутке, который рекомендовал врач", – посоветовала Супрун.

Срочно обратитесь к врачу, если:

ребенок младше 3 месяцев и имеет температуру 38 градусов или выше;

ребенок в возрасте от 3 до 6 месяцев и имеет температуру 39 или выше;

имеет высокую температуру, которая длится 5 дней или дольше;

ведет себя необычно и вы волнуетесь;

температура не снижается после парацетамола или ибупрофена;

демонстрирует признаки обезвоживания: подгузники сухие или не очень мокрые, ребенок плачет без слез, "запавшие" глаза.

Срочно вызывайте экстренную помощь, если:

ребенок действует растерянно, говорит спутанно или без смысла;

синяя, бледная или пятнистая кожа, губы или язык;

сыпь, которая не исчезает, если на нее нажать (вы можете это проверить, нажав прозрачным стаканом);

есть затрудненное дыхание, одышка или очень быстрое дыхание.

Как правило, розеола проходит легко и без последствий.

Facebook Ульяны Супрун

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