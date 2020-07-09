Названа еще одна опасность летней жары для детей

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызвать менингит – воспаление оболочек мозга.

Как доктор пояснил в своем блоге в Instagram, существует 5 опасных симптомов, на появление которых, по его словам стоит обратить внимание.

Среди них:

повышение температуры тела;

головная боль;

тошнота/рвота;

боль (скованность) в области шеи;

дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Комаровский предупредил: если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Менингит – воспалительный процесс в оболочках головного или спинного мозга, возбудителем которого могут быть вирусные и бактериальные инфекции.

Заболевание всегда начинается остро, у больного резко поднимается температура тела, возникает рвота, головная боль в затылочной области, озноб, боли в мышцах и суставах, ломота в теле, тахикардия, высыпания на коже, ригидность мышц в области шеи, судороги. В случае возникновения вышеописанной симптоматики, необходимо максимально быстро обратиться в больницу за помощью, так как заболевание имеет высокую степень летальности.

Instagram Дмитрия Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, какая температура тела считается нормой.