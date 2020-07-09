Названа еще одна опасность летней жары для детей
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызвать менингит – воспаление оболочек мозга.
Как доктор пояснил в своем блоге в Instagram, существует 5 опасных симптомов, на появление которых, по его словам стоит обратить внимание.
Среди них:
повышение температуры тела;
головная боль;
тошнота/рвота;
боль (скованность) в области шеи;
дискомфорт в глазах, светобоязнь.
Комаровский предупредил: если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.
Менингит – воспалительный процесс в оболочках головного или спинного мозга, возбудителем которого могут быть вирусные и бактериальные инфекции.
Заболевание всегда начинается остро, у больного резко поднимается температура тела, возникает рвота, головная боль в затылочной области, озноб, боли в мышцах и суставах, ломота в теле, тахикардия, высыпания на коже, ригидность мышц в области шеи, судороги. В случае возникновения вышеописанной симптоматики, необходимо максимально быстро обратиться в больницу за помощью, так как заболевание имеет высокую степень летальности.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, какая температура тела считается нормой.