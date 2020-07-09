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/ Педиатрия

Названа еще одна опасность летней жары для детей

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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что летняя жара повышает активность некоторых вирусов, способных вызвать менингит – воспаление оболочек мозга.

Как доктор пояснил в своем блоге в Instagram, существует 5 опасных симптомов, на появление которых, по его словам стоит обратить внимание.

Среди них:

  • повышение температуры тела;

  • головная боль;

  • тошнота/рвота;

  • боль (скованность) в области шеи;

  • дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Комаровский предупредил: если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Менингит – воспалительный процесс в оболочках головного или спинного мозга, возбудителем которого могут быть вирусные и бактериальные инфекции.

Заболевание всегда начинается остро, у больного резко поднимается температура тела, возникает рвота, головная боль в затылочной области, озноб, боли в мышцах и суставах, ломота в теле, тахикардия, высыпания на коже, ригидность мышц в области шеи, судороги. В случае возникновения вышеописанной симптоматики, необходимо максимально быстро обратиться в больницу за помощью, так как заболевание имеет высокую степень летальности.

Названа еще одна опасность летней жары для детей

Instagram Дмитрия Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, какая температура тела считается нормой.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Евгений Комаровский
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