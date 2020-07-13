Минздраву порекомендовали добавить еще одну обязательную прививку для детей

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) порекомендовала Минздраву Украины включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Календарь прививок.
Об этом сообщил в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ). Если прививку утвердят, ею будут вакцинировать малышей до года.
Эксперты также порекомендовали привить и детей, родившихся раньше внесения вакцинации в календарь, которым не исполнилось пять лет на момент ее начала.
Сейчас НТГЭИ нарабатывает схемы введения пневмококковой вакцины и дозы для утверждения министерством.
В сообщении отмечено, что по статистике ВОЗ, в мире в 2015 году было зарегистрировано 294 тыс. летальных случаев детей в возрасте до пяти лет, обусловленных пневмококковой инфекцией.
“Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. Долгосрочные неврологические последствия в виде потери слуха, психических нарушений, нарушений двигательной активности и судом наблюдаются в 24,7% лиц, болевших пневмококковый менингит в детстве”, – сообщили в ЦОЗ.
Минздраву порекомендовали включить конъюгированную пневмококковую вакцину в Календарь прививок
(Facebook Центра общественного здоровья)
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала украинцев, которые "восстали" против вакцинации.
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