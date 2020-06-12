В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко
Факт передачи коронавируса от матери к ребенку при грудном вскармливании пока что не подтвержден ВОЗ.
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Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения 12 июня заявила американская врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове. Трансляция пресс-конференции была опубликована на YouTube-канале ВОЗ.
В связи с этим эксперты рекомендуют матерям не отказываться от грудного кормления младенцев даже при заражении COVID-19.
"На данный момент нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке. Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден", – сказала врач.
По словам Марии ван Керкхове, грудное вскармливание "совершенно безопасно для ребенка".
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