В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко

Дарья Дурова Педиатрия 21:26, 12.06.2020 Обновлено: 21:38, 12.06.2020

Факт передачи коронавируса от матери к ребенку при грудном вскармливании пока что не подтвержден ВОЗ.

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Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения 12 июня заявила американская врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове. Трансляция пресс-конференции была опубликована на YouTube-канале ВОЗ.

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В связи с этим эксперты рекомендуют матерям не отказываться от грудного кормления младенцев даже при заражении COVID-19.

"На данный момент нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке. Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден", – сказала врач.

По словам Марии ван Керкхове, грудное вскармливание "совершенно безопасно для ребенка".

Мария ван Керкхове
Скрин трансляции заседания ВОЗ
Скрин трансляции заседания ВОЗ
Скрин трансляции заседания ВОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ спрогнозировали, что на восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.

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Здоровье Педиатрия

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