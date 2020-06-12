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/ Педиатрия

В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко

1.9т
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Факт передачи коронавируса от матери к ребенку при грудном вскармливании пока что не подтвержден ВОЗ.

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Об этом на брифинге Всемирной организации здравоохранения 12 июня заявила американская врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове. Трансляция пресс-конференции была опубликована на YouTube-канале ВОЗ.

Иллюстрация

Иллюстрация

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В связи с этим эксперты рекомендуют матерям не отказываться от грудного кормления младенцев даже при заражении COVID-19.

"На данный момент нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке. Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден", – сказала врач.

По словам Марии ван Керкхове, грудное вскармливание "совершенно безопасно для ребенка".

Мария ван Керкхове

Мария ван Керкхове

Скрин трансляции заседания ВОЗ

В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко

Скрин трансляции заседания ВОЗ

В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко

Скрин трансляции заседания ВОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ спрогнозировали, что на восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Беременность и роды Коронавирус
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инфекция дети вирус
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