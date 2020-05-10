Комаровский рассказал о грудном вскармливании при коронавирусе

В Германии в обязательном порядке рекомендуют давать грудное молоко младенцам, даже если мать больна коронавирусом COVID-19.

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Об этом в своем видео рассказал украинский доктор Евгений Комаровский. Ролик был опубликован в YouTube (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Врач-педиатр рассказал, что получил письмо об исследованиях в Германии от преподавателя акушерства. Он процитировал сообщение.

Оказалось, что антитела к COVID-19 в грудном молоке кормящих матерей выявлены лабораторно.

"На данный момент идет изъятие плацент, пуповин, стула новорожденных и проб грудного молока во многих клиниках Берлина", – сказал эксперт.

"Пока что рекомендуют изолировать только больных матерей, родивших только-что, так как вирус не передается через плаценту и дети рождаются без коронавируса", – прочитал Комаровский письмо.

Письмо доктору от врача-подписчика Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский посоветовал украинцам, которые могут позволить себе путешествие после снятия карантина, не отказываться от планов. Он рассказал, куда и как лучше поехать.

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