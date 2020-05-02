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/ Педиатрия

COVID-19 и детские прививки: педиатр дала совет

4.5т
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На коронавирус прививки не оказывают никакого влияния, но в период пандемии необходимо придерживаться их графика, чтобы избежать опасных последствий микс-инфекций.

"Прививки абсолютно никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказывают, но ребенок может болеть корью и коронавирусом одновременно, и тогда это ужас", – рассказала в эфире ObozTV врач-педиатр Анна Горбань.

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По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции по-прежнему представляют угрозу для непривитого организма. "Опасность кори существует тогда, когда люди не прививаются. Поэтому и возвращаются к вакцинации даже в период коронавируса – чтобы защитить от возможных эпидемий, которые называются контролируемыми. Корь относится к контролируемой инфекции", – пояснила медик.

"Чтобы мы меньше теряли людей от микс-инфекций, от других инфекций на фоне коронавируса, который может протекать сложно, на сегодня существует общая рекомендация – придерживаться прививок", – подчеркнула она.

ПРививки по графику необходимы и во время пандемии COVID-19

ПРививки по графику необходимы и во время пандемии COVID-19

Врач также прокомментировала предположение об эффективности противотуберкулезной прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом. "Вакцина БЦЖ сама по себе практически не работает. Она была снята с вакцинации во всем мире не потому, что плоха. Она не изменялась десятками лет, а туберкулезная палочка изменялась. К коронавирусу эта прививка не имеет никакого отношения", – сказала педиатр.

Поэтому обычного графика детских прививок никто не отменял. От коронавируса не защитят , но от многих других недугов уберегут.

Как писал OBOZREVATEL, реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль высказал предположение, что, поскольку коронавирус COVID-19 постоянно мутирует, эффективность любых вакцин против него является сомнительной.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Место
Украина
Теги
прививка прививка от кори
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