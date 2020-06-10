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/ Педиатрия

Чем опасен детский лагерь во время пандемии COVID-19: врач перечислила риски

  • Не следует отправлять детей в летний лагерь, если в доме есть люди из группы риска заражения COVID-19

  • Дети переносят коронавирус легко, если не имеют хронических заболеваний

  • В детском лагере они могут заразиться ветрянкой, корью или кишечными заболеваниями

1.6т
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Дети переносят коронавирус легко, если не имеют хронических заболеваний, но их не следует отправлять в детский летний лагерь, если в доме есть онкобольные или люди из группы риска заражения COVID-19.

Такую рекомендацию в эфире ObozTV озвучила врач-педиатр Анна Горбань. "Надо понимать, что дети могут болеть легко, но принести инфекцию в дом. Если в доме есть онкологические больные или люди из группы риска, следует все-таки подумать, нужно ли это делать, ради этих людей", – сказала она.

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Медик назвала другие риски, связанные с пребыванием ребенка в детском лагере.

"Очень часто в детских организованных коллективах возникают кишечные инфекции, потому что иногда очень трудно организовать систему питания. Могут быть вспышки кори или ветряной оспы среди тех детей, которые не привиты. Могут быть и острые респираторные инфекции, если в лагерь попадает аденовирус или другие вирусы", – предупредила она.

Чем опасен детский лагерь во время пандемии COVID-19

Чем опасен детский лагерь во время пандемии COVID-19

Исходя из этого врач подчеркнула, что родителям необходимо проконсультироваться со своим педиатром, прежде чем отправлять ребенка в лагерь, чтобы тот оценил все риски.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в оздоровительных учреждениях дети часто подхватывают кишечные инфекции и попадают в инфекционные стационары, где сейчас есть больные коронавирусом. Он порекомендовал не открывать детские летние лагеря до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Летний отдых Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Анна Горбань
Место
Украина
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