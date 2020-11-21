Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Пандемия COVID-19 может спровоцировать вспышку опасной инфекции – ученые

  • Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году

  • Причиной стали в том числе ограничительные карантинные меры в странах

  • По мнению специалистов, это делает будущие вспышки инфекции неизбежными

9.3т
Читать материал на украинском

Одним из негативных последствий пандемии коронавируса во всем мире может стать вспышка кори у детей в 2021 году.

Такой прогноз сделали ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне (Австралия). Об этом сообщается на его официальном сайте.

По словам специалистов, в первую очередь к увеличению количества случаев этого вирусного заболевания может привести пропуск вакцинации детей из-за ограничительных карантинных мер. Также на вспышки могут повлиять рост уровня бедности из-за снижения экономической активности и сокращение социальной помощи во многих развивающихся странах.

Пандемия COVID-19 может привести к эпидемии кори – ученые

Пандемия COVID-19 может привести к эпидемии кори – ученые

Ведущий автор исследования, руководитель группы SAGE и профессор института Ким Малхолланд привел данные Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что около 94 миллионов детей во всем мире уже пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации населения во многих государствах.

"Все перечисленное дает основания предполагать, что в следующем году корь и краснуха могут достичь размаха эпидемий, как десятилетия назад. И это несмотря на то, что специалисты обладают всем необходимым инструментарием для профилактики болезни", – подчеркнул профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина стала одной из наиболее пострадавших от кори стран. Старший технический специалист ВОЗ по этой инфекции Наташа Кроукрофт заявила, что самые крупные вспышки произошли на Мадагаскаре, в Конго, Грузии, Казахстане и в нашей стране.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Теги
прививка от кори корь Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости