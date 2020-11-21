Пандемия COVID-19 может спровоцировать вспышку опасной инфекции – ученые

Причиной стали в том числе ограничительные карантинные меры в странах

Многие дети пропустили вакцинацию от кори в этом году

Одним из негативных последствий пандемии коронавируса во всем мире может стать вспышка кори у детей в 2021 году.

Такой прогноз сделали ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне (Австралия). Об этом сообщается на его официальном сайте.

По словам специалистов, в первую очередь к увеличению количества случаев этого вирусного заболевания может привести пропуск вакцинации детей из-за ограничительных карантинных мер. Также на вспышки могут повлиять рост уровня бедности из-за снижения экономической активности и сокращение социальной помощи во многих развивающихся странах.

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Ведущий автор исследования, руководитель группы SAGE и профессор института Ким Малхолланд привел данные Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что около 94 миллионов детей во всем мире уже пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации населения во многих государствах.

"Все перечисленное дает основания предполагать, что в следующем году корь и краснуха могут достичь размаха эпидемий, как десятилетия назад. И это несмотря на то, что специалисты обладают всем необходимым инструментарием для профилактики болезни", – подчеркнул профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина стала одной из наиболее пострадавших от кори стран. Старший технический специалист ВОЗ по этой инфекции Наташа Кроукрофт заявила, что самые крупные вспышки произошли на Мадагаскаре, в Конго, Грузии, Казахстане и в нашей стране.

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