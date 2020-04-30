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Озвучена смертельная опасность нового лекарства от COVID-19

5.2т
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Антикоагулянт гепарин, который решили использовать против коронавируса в Украине, может быть смертоносным для пациентов.

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Об опасности, выявленной учеными из китайского Пекина, предупредили в статье, опубликованной в электронной библиотекой medRxiv.

Отмечалось, что данный препарат улучшает работу легких, растворяя тромбы и подавляя воспаления. Но исследования показали, что лекарство повышает риск гибели пациентов.

Озвучена смертельная опасность нового лекарства от COVID-19

Озвучена смертельная опасность нового лекарства от COVID-19

Цензор.НЕТ

Ученые проанализировали случаи заболевания 61 критического пациента с COVID-19, поступившего в отделение интенсивной терапии больницы Хуошеншань в Ухане. Эти люди получали в ходе терапии гепарин.

Исследователи пришли к выводу, что в некоторых случаях лекарство приводит к возникновению тромбоцитной недостаточности. Данное состояние характеризуется тем, что вырабатываемые иммунитетом антитела начинают атаковать тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, — в итоге не только не растворяются старые тромбы, но образуются новые. Возникающие при этом осложнения могут быть смертельно опасными для людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сало известно, что в Украине при лечении коронавируса теперь будут использовать еще и гепарин.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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