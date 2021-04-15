Ученые связали хронически заложенный нос со сбоями в работе мозга

Хронически заложенный нос может указывать на изменения в головном мозге. Источник: ramsaydiagnostics.ru ramsaydiagnostics.ru

Хронический риносинусит (заложенность носа с головными болями) может быть связан с изменениями мозговой активности.

Как пишет Science Alert, ученые из Гарвардской медицинской школы, Вашингтонского и Калифорнийского университетов (США) провели исследование с участием 44 человек, половина из которых составляла контрольную группу, имевшую хронический риносинусит, и столько же – экспериментальную, члены которой не страдали этим заболеванием.

Участников анализировали при помощи МРТ кровотока в их головном мозге и активности нейронов.

Отоларинголог Ария Джафари объяснил, что пациенты с синуситом не спешат обращаться за помощью к специалистам, однако болезнь постепенно влияет на их взаимодействие с миром. Человеку становится трудно думать, он плохо спит, ухудшается качество его жизни.

Во время исследования выяснилось: у тех пациентов, которые страдали воспалением носовых пазух, отмечалась более низкая функциональная связь в лобно-теменной части мозга, отвечающей за концентрацию внимания во время решения проблем. У них также отмечены таких дисфункции, как блуждание разума, низкая функциональная связанность, низкий уровень социального поведения.

Самые явные отличия наблюдались у людей с тяжелыми формами заложенности носа. Но каких-либо значимых признаков снижения когнитивных функций в тестировании выявлено не было.

Ощущения снижения внимания, трудности с концентрацией внимания или нарушения сна, которые испытывает человек с воспалением носовых пазух, могут быть связаны с небольшими изменениями в том, как области мозга, контролирующие эти функции, взаимодействуют друг с другом.

По словам исследователя Кристины Симонян, современные методы лечения этого недуга могут длиться несколько лет, при этом тяжесть заболевания может проявлять себя циклически. С этой проблемой врачи борются путем операций, однако не гарантируют, что она точно не вернется.

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