Внезапные судороги в ногах: 6 неочевидных причин

Судороги в ногах с редкой периодичностью случаются у каждого, и чаще всего они возникают на фоне избыточной нагрузки на ноги или неправильной позы во время сидения.

Однако если такое состояние возникает не под влиянием вышеуказанных факторов, есть повод обратить больше внимания своему здоровью.

Врач Наталья Гордиенко рассказала читателям MedOboz, какие неочевидные причины могут провоцировать судороги в ногах, о каких проблемах со здоровьем предупреждают и как от них избавиться.

Недостаток сна

Часто причиной появления судорог в ногах является сильное переутомление в сочетании с недостатком сна. Дело в том, что во время ночного отдыха мышцы максимально расслабляются, а поврежденные клетки – восстанавливаются, благодаря чему утром вы снова можете активно заниматься привычными делами. Если же у организма нет возможности полноценно "реанимироваться", вскоре появятся не только привычные признаки недосыпа (раздражительность, головные боли и т.д.), но и резкие внезапные боли из-за чрезмерного сокращения истощенных мышц.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, постройте свой режим дня так, чтобы ночью вы имели возможность спать не менее 7-8 часов.

Любимые гламурные туфли могут стать причиной появления судорог 1ZOOM

Неудобная обувь

"Красота требует жертв" – этот девиз часто можно услышать от женщин, которые готовы пожертвовать комфортом ради понравившейся пары туфель, сапог или босоножек. Но вот только ношение такой обуви вредит ступням, ногам и организму в целом. Так, слишком узкая и тесная обувь может не только травмировать кожу, но и негативно влияет на положение мышц ног, вызывая боль и сильные спазмы.

Потому оставьте модельные шпильки и узкие мыски для особых случаев, а в повседневной жизни отдавайте предпочтение удобной паре на мягкой ортопедической подошве с удобной колодкой.

Обезвоживание организма

Распространенной причиной появления судорог в ногах также является обезвоживание организма. Употребление недостаточного количества воды приводит к нарушению кровообращения и электролитного баланса, что приводит к мышечной усталости и судорогам, а повышенное потоотделение, воздействие высокой температуры воздуха и повышенная физическая активность еще больше повышают шансы на появление неприятного симптома.

Потому обратите внимание на свой питьевой режим: в сутки вам нужно выпивать не меньше 6-8 стаканов жидкости, а если вы физически активны – 10-12.

Неправильный рацион питания

При появлении судорог в ногах обратите внимание на свой ежедневный рацион, в частности, достаточно ли в нем содержится фруктов, овощей и продуктов, богатых кальцием.

Дело в том, что дефицит минералов, в частности, кальция и железа, может стать причиной сначала легких спазмов в мышцах, а затем привести к регулярным судорогам, поскольку приводит к понижению уровня электролитов.

Еще раз пересмотрите свое меню и обогатите его необходимыми компонентами, а также обратитесь к своему семейному врачу – возможно вам необходим дополнительный прием поливитаминных препаратов.

Прием лекарств

Некоторые медикаменты могут негативно влиять на мышцы, в том числе и ног, провоцируя появление болезненных спазм и судорог. В частности, таким неприятным побочным эффектом обладают некоторые препараты для нормализации давления, мочегонные препараты, обезболивающие средства и т.д.

Обратите внимание, не совпадает ли появление судорог и началом применения нового лекарства? Если временное сходство есть, обратитесь к врачу за новым назначением – вероятно, принимаемый вами препарат вам не подходит.

Развитие диабета

Судороги в ногах в вечернее или ночное время могут предупреждать и о серьезных нарушениях в организме, в частности, развивающемся сахарном диабете.

Так, при развитии этого заболевания в организме происходит сбой обмена веществ, в том числе и углеводный. Из-за этого ухудшается кровообращение, страдает состояние сосудов, и мышечные ткани при этом недополучают питательных веществ. Из-за этого у пациента все чаще и все интенсивнее возникают боли и судороги в ногах, особенно в вечернее время, когда метаболизм еще больше замедляется согласно биологическому расписанию.

Так что не теряйте времени: обратитесь к своему доктору, пройдите необходимые обследование и следуйте рекомендациям специалиста. Помните, что своевременная коррекция состояния поможет избежать более серьезных нарушений в организме.

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