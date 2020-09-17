6 неочевидных симптомов остеопороза

Остеопороз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Статистика гласит, что от него страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.

Болезнь, при которой кости становятся пористыми и ломкими, не развивается внезапно, и на первых стадиях заявляет о себе симптомами, часто напоминающими другие состояния. Однако обратив должное внимание на них, у пациента есть шанс избежать тяжелых последствий.

MedOboz расскажет о пяти распространенных симптомах раннего остеопороза, при появлении которых стоит обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

Мышечная слабость

Наше тело – очень умная система, в которой все "детали" выполняют свою функцию, и при выходе из строя одной, нарушения возникают и в других.

Так, суставы и соединительная ткань обеспечивают нашу гибкость, а за счет силы мышц обеспечивается движение. При остеопорозе, когда ослабевают кости, слабинку дают и мышцы: они теряют способность должным образом сокращаться и теряют тонус. Сперва это приводит к их ослабеванию, позже – к атрофии и потере защитных свойств.

Воспаляются десны

Принято считать, что остеопороз поражает только те места, которые больше других подвержены нагрузкам – бедра, запястья, поясницу. Однако часто он развивается также и в челюстной кости.

При таком состоянии происходит расшатывание зубов, отслаивание десен и развивается пародонтит - инфекции десен и костей. Потому обратив внимания, что ваши десны все чаще дают о себе знать (появляются язвочки, кровоточат и просто отекают или воспаляются), прекращайте домашние "противовоспалительные" полоскания – вам пора наведаться к доктору.

Воспаление десен также может указывать на развитие остеопороза. Мира

Слабость кисти

Рукопожатие – это один из способов поверхностной диагностики остеопороза. Так, недавнее исследование подтвердило, что снижение силы рукопожатия рабочей рукой напрямую связано с понижением плотности костной ткани позвоночника, шеи и бедра.

Так что, если отметили, что ваши руки стали менее хватки и сильными, не оттягивайте обследование у врача.

Ломкость ногтей

Некоторые исследования показывают, что ногти могут указывать на состояние костей, связанное с дефицитом белков и минералов. Как известно, кости и ногти содержат как протеин кератин, так и определенный вид коллагена, который также формирует прочные волокна связок и сухожилий. В процессе изучения этого вопроса, ученые установили, что ногти женщин, больных остеопорозом, содержат на четверть меньше кератина, что делает их более слабыми и менее упругими.

Потеря слуха

Наш слуховой аппарат также состоит из набора костей, от состояния которых зависит качество слуха. Медики, ища связь между слухом и остеопорозом, предполагают, что изменение поступления ионов кальция нарушает электрический баланс в ухе, что и приводит к потере слуховых клеток.

Статистика ученых гласит, что люди с развивающимся остеопорозом на 50% больше подвержены риску острой нейросенсорной тугоухости.

Сколиоз

Риску развития сколиоза люди подвержены даже в самом юном возрасте, но если это заболевание стало проявляться у вас после 50 лет, ищите причину не в неправильной позе во время работы или сна, а в состоянии костей. Дело в том, что из-за потери костной массы и мышечного тонуса позвоночник не справляется с привычной нагрузкой, от чего и происходит его деформация.

Кстати, часто первыми симптомами сколиоза являются общая слабость, дискомфорт в спине и шее, головные боли и т.д.

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