Ученые связывают коронавирус с тяжелой инфекцией глаз

Коронавирусная инфекция может вызывать эндофтальмит – редкое заболевание органов зрения.

Как передает WebMD, несколько случаев подобного осложнения были зафиксированы в больницах Нью-Йорка.

У трех пациентов, болевших COVID-19, развился кератит (воспаление роговой оболочки глаза), который затем привел к опасной для зрения инфекции тканей или жидкостей внутриглазного яблока, называемой эндофтальмитом.

По словам профессора из Медицинской школы Цукера при Университете Хофстра Амалии Шриер, наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время чрезвычайно редкое явление, и, поскольку все они были связаны с коронавирусной инфекцией, необходимо провести расследование. Специалист не может с уверенностью сказать, что COVID-19 вызвал инфекцию глаз, она также не может этого исключить.

Симптомы эндофтальмита могут включать боль, покраснение, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.

Ранее MedOboz писал, что повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.