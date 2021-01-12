Рейтинг ТОП-5 офтальмологических центров Киева

Если бы кто-нибудь предсказал, чем закончится история, начавшаяся с неожиданной покупки в мой самый обычный день, ни за что бы не поверила. Однако золотистый футляр все еще лежит на рабочем столе напоминанием и о том дне, и о том, что за ним последовало и привело меня к мысли о настоящем расследовании.

Я поняла, что если этого не сделаю, то не смогу помочь ни себе, ни своим родителям. Возможно, моя работа, мой самостоятельный анализ будет полезен и всем, кто с ним ознакомится.

"Не все то золото, что блестит"

А началось все с того, что я купила в подземном переходе очки для работы, примерив и отметив, что буквы приятно увеличились при чтении. Да и золотистый футляр сыграл не последнюю роль. Сейчас понимаю, что дальнейшее было предсказуемо. Впервые надев случайное приобретение и проработав в нем несколько часов, почувствовала резь в глазах.

Сначала отнесла на счет усталости, но, когда в течение нескольких дней боль усилилась, записалась на прием к офтальмологу, где мне врач все и объяснил — и об очках, купленных в подвале-переходе, и о глазах, и о проверке зрения. Вышла из кабинета доктора с рецептом, заказала в специализированном магазине очки, в которых сейчас и работаю. "Подвальные" выбросила, а с футляром золотистым расстаться не смогла, оставила на память. О зрении решила узнать больше.

О заболеваниях глаз

Что я узнала? Проблемы со зрением могут быть как врожденными, так и приобретенными. С возрастом происходит ухудшение зрительной функции. У детей и подростков нередко выявляют прогрессирующую близорукость. При любом ухудшении зрения обязательно нужно пройти обследование у офтальмолога. А уже по результатам диагностики, в зависимости от конкретной ситуации, врачи подбирают лечение: медикаментозное, физиотерапевтическое, хирургическое или комплексное.

Если при ухудшении зрения вовремя не получить качественной помощи, это может привести к прогрессированию болезни, а в дальнейшем — к частичной или полной слепоте. Вот почему важно, чтобы в офтальмологических центрах лечили глаукому, выполняли коррекцию зрения, меняли в короткие сроки хрусталик при катаракте, пациентам с астигматизмом, дальнозоркостью и близорукостью подбирали удобные средства для улучшения зрения, в том числе любые виды линз.

Клиник, занимающихся заболеваниями глаз, в Киеве достаточно много. Могут ли все они предоставить полный спектр услуг, начиная от диагностики и заканчивая сложными инновационными методами терапии — об этом мне еще предстояло узнать, потому что серьезные проблемы со зрением начались у моего отца. Вот тогда-то и стал для нашей семьи вопрос, где лечиться.

Чтобы вместо лучшей клиники для лечения не выбрать лучших маркетологов…

Блеск золотистого футляра напомнил о моем "подвальном подвиге", и я решила, что подойду к проблеме настолько серьезно, насколько это возможно. У меня была цель — отец должен получить оптимальную помощь. В понятие "оптимальную" я вложила вполне конкретные вещи — соотношение качества диагностики и лечения и цен на услуги.

Еще один момент стал очень важным. Имея за плечами уже некоторый опыт и зная ситуацию, в которой оказался мой папа, я поняла, что хотя бы раз в год зрение нужно проверять обязательно, даже если ничего не беспокоит и вам кажется, что вы хорошо видите. Дело в том, что серьезные заболевания глаз могут долго не проявлять никаких признаков. И только опытный врач-офтальмолог с помощью специального оборудования сможет обнаружить проблему. Увы, поняла я это слишком поздно, когда болезнь отца уже была запущена и ему требовалось непростое лечение.

Вот почему именно диагностика зрения и консультация офтальмолога (как профилактика) стали первыми в моем списке.

Чтобы разобраться, какие еще услуги анализировать, я начала изучать прайсы различных клиник и… сначала совершенно растерялась. Во-первых, выяснила, что в Киеве офтальмологические услуги предлагают не менее 160 медицинских учреждений и не менее 25 крупных центров. Во-вторых, потратив массу времени на изучение большинства их сайтов, поняла, что услуги каждого центра отличаются по названию и явно отличаются по содержанию. Поэтому невозможно определить уровень помощи, качество оборудования, соответствие современным требованиям.

То есть, если бы вы решили, пользуясь открытыми источниками, найти самостоятельно офтальмологическую клинику, чтобы пройти наилучшее лечение, скорее всего, у вас ничего не получилось бы. Вероятно, вы бы выбрали не лучшую медицину, а лучший отдел маркетинга, который занимается вовсе не лечением. Причем во многих центрах количество услуг было настолько большим, что я поняла, что дальше без совета профессионала просто не сдвинусь с места в своем анализе. Прайсы вообще оставались загадкой — разные цены, разные названия, отличающаяся в разы стоимость одинаковых (по названию) услуг. Как разобраться в качестве помощи и в том, что стоит за названием процедуры? Выручил "звонок другу".

На что обратить внимание при выборе

Я позвонила знакомому, который уже много лет занимается медицинским страхованием, и просто попросила совета, чтобы понять, на какие услуги ориентироваться и что сравнивать. Знакомый помог, от него я узнала много новой и полезной информации, в том числе и о том, почему в некоторых центрах такое огромное количество услуг.

Оказалось, что ряд клиник намеренно "дробят" их, увеличивая таким образом количество и общую стоимость. В то же время, при правильном подходе эти мелкие процедуры должны входить в одну услугу, и, соответственно, должна быть одна цена в прайсе.

Теперь я действовала методом исключения и вычеркнула из списка довольно много медучреждений. Осталось их в моем перечне около 30-ти. Что касается услуг, то по рекомендации специалиста-страховщика, который отлично знал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты, я остановилась на шести. Кстати, оказалась права в том, что перечень возглавил "стандартный вход", то есть профилактическая проверка зрения.

Итак, мой список:

диагностика зрения и консультация офтальмолога;

ангио ОКТ (ангио-оптическая когерентная томография) — как показатель технологичности диагностики;

лазерная коррекция (LASIK);

лазерная коагуляция сетчатки — ППЛК (периферическая профилактическая лазерная коагуляция);

хирургия катаракты высокой сложности с имплантацией мультифокальных ИОЛ;

витреоретинальная хирургия (хирургия сетчатки).

Ориентируясь на эти услуги, я тщательно изучила сайты более 25 офтальмологических центров, после чего сократила свой список до 10 клиник. В него вошли: Британский офтальмологический центр, клиника "Айлаз", Центрока (офтальмологический центр Печерский), клиники "Новий зир", "Эксимер", "Визиум", "Окуляр", "Оптимед", "Зир 100%", Центр микрохирургии и терапии глаза на Перова.

Картина прояснялась постепенно, и я уже знала, в каких центрах и что мне нужно анализировать. У меня был список клиник и основных услуг. Понимала, что составить рейтинг теперь могу, опираясь на отзывы пациентов в Google и в Facebook, оценки качества и доступность цен.

Сразу отвечаю на вопрос, почему только в Google и Facebook. Потому что в них нельзя удалить отзывы и оставить только положительные, что часто можно наблюдать на любых медицинских сайтах.

Правда, в какой-то момент подумала о том, чтобы внести в критерии для сравнения оснащенность клиник (насколько современна и технологична аппаратура), но тут же отказалась от этой мысли. Ведь любое оборудование, даже новейшее, без квалифицированных врачей, которые умеют с ним работать, — это просто бесполезный металл. Да и описать характеристики красиво — не проблема для маркетологов (в чем я и убедилась, изучая сайты различных клиник: все отмечали наличие современного оборудования).

Таким образом, я окончательно определилась с критериями:

основные услуги;

отзывы в Google и в Facebook;

средняя оценка по отзывам;

стоимость услуг.

наличие скидок для льготной категории.

Впереди оставалось еще много работы, но я должна была довести ее до конца, потому что ценой вопроса было здоровье моего отца.

Обзор по клиникам

Окончательные результаты и по отзывам, и по ценам со всеми ссылками ниже я сведу в таблицы. А пока краткий обзор по клиникам, в котором также сразу приведу стоимость одной из самых популярных и необходимых услуг: т. н. стандартный вход — диагностика + консультация врача-офтальмолога.

Британский офтальмологический центр

Главный врач: Андрей Жук — врач-офтальмолог высшей категории, хирург.

Адрес:ул. Крутой спуск, 3-а (100 метров от Бессарабского рынка).

Клиника имеет аккредитацию высшей категории и сертифицирована по стандарту ISO. Основные направления деятельности: лазерная коррекция зрения, лечение астигматизма, катаракты и глаукомы.

В центре работают опытные врачи, используется современное оборудование для диагностики и лечения. Здания клиники обустроены согласно европейским требованиям.

Проводят лечение глазных болезней как взрослых, так и детей. Поскольку у детей офтальмологические проблемы рассматривают в контексте быстрого роста, то в лечении принимают участие терапевты, кардиоревматологи, неврологи.

Отзывов о центре довольно много и в Google, и в Facebook: больше позитивных, но есть и негативные. В основном, в негативных отзывах жалобы на непрофессионализм отдельных врачей и длительное время ожидания. Немного смутило то, что в некоторых положительных отзывах нет ничего конкретного, а только общие фразы: например, встретился такой отзыв —"профессионализм зашкаливает, обслуживание на высшем уровне" и т. д.

Я пришла к выводу, что люди, которые пишут отзывы сами, называют конкретных врачей и услуги. Поэтому лучше не доверять отзывам, где, кроме "спасибо", высокой оценки, ключевых названий услуги и "вы замечательные", ничего нет.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 650 грн; "пакет" для пенсионеров — 650 грн (нет скидки).

Клиника "Айлаз"

Главный врач: Андрей Ковалев — к. м. н., врач-офтальмолог высшей категории.

Адрес: проспект Степана Бандеры 17/1.

Центр "Айлаз" специализируется в решении диагностических, лечебных и хирургических проблем в офтальмологии. Имеетвысшую квалификационную категорию и сертификат ISO.

Основные направления деятельности: коррекция зрения, лечение заболеваний роговицы, лечение глаукомы,заболеваний сетчатки и косоглазия,реконструктивно-пластическая хирургия.

В центре создана система управления качеством, которая является основой для профессионального роста медицинского персонала, повышения безопасности услуг и обеспечения высокой результативности на всех этапах — от диагностики до реабилитации после лечения.

Всего 4 отзыва (очень мало), и только один положительный. Если судить по этим отзывам, клиника не очень ориентирована на высокопрофессиональное обслуживание клиентов: сложно дозвониться и при записи все равно приходится ждать в очереди час.

В прайсе отсутствует услуга: хирургия катаракты высокой сложности с имплантацией мультифокальных ИОЛ.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 860 грн; "пакет" для пенсионеров — 860 грн (нет скидки).

Центрока — офтальмологический центр Печерский

Главный врач: Станислав Саксонов — к. м. н., врач-офтальмолог высшей категории.

Адрес: улица Коперника, 12Д (станция метро Лукьяновская).

Cовременная офтальмологическая клиника высшей категории. Проводят диагностику и лечение всех глазных болезней.

Основные направления деятельности: лазерная коррекция зрения, комплексная диагностика зрения, лечение глаукомы, катаракты и астигматизма.

Врачи имеют большой опыт в лечении сетчатки и замены хрусталика. При необходимости в течение одного визита пациенты могут получить консультацию узких специалистов: офтальмолога-хирурга, витреоретинального хирурга, ретинолога, специалиста по лечению синдрома сухого глаза. Также можно обследовать ребенка у детского офтальмолога.

В клинике используют новейшие технологии как в диагностике, так и в лечении, что позволяет повысить эффективность, сократить сроки восстановления и уменьшить дискомфорт, который может сопровождать процедуры. Применяют бесконтактные автоматизированные методы и амбулаторную хирургию одного дня.

Диагностические методики позволяют, за редким исключением, не соприкасаться с лицом и глазами пациента. Хирургическое, лазерное и терапевтическое лечение проходит без пребывания в стационаре и, в большинстве случаев, без строгих ограничений в послеоперационном периоде. Специалисты работают по международным протоколам.

Отзывы. Очень много "живых" отзывов т.е. от реальных людей и пользователей соцсетей, без признаков заказной работы. Преобладают позитивные, причем конкретные: пациенты благодарят врачей, называют фамилии и услуги, отмечают внимательное отношение персонала. Однако есть жалобы на работу колл-центра. Некоторые клиенты просят увеличить количество операторов, чтобы можно было быстрее дозвониться и записаться.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 500 грн; "пакет" для пенсионеров — 350 грн.

Клиника "Новий зiр"

Главный врач: Георгий Пархоменко — к. м. н., врач-офтальмолог высшей категории.

Адрес: ул. Глубочицкая, 17.

Одна из крупнейших офтальмологических структур Украины, в которую входят 11 современных центров. Предоставляют услуги: от диагностики зрения — до решения сложных задач лечения глазных заболеваний.

Основные направления деятельности: диагностическое обследование, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, сетчатки глаза и глаукомы, фемто-лазерная коррекция, лечение близорукости и косоглазия у детей.

Основа команды — опытные специалисты, работающие вместе с 1999 года. Именно они стояли у истоков частной украинской офтальмологии.

С 2015 года "Новий Зір" выступает референтным центром американской компании Alcon — одного из мировых лидеров в производстве товаров и техники для офтальмологии. Статус официального представителя подчеркивает высокий уровень оснащенности и дает возможность обучать врачей современным техникам хирургии.

Отзывов немного, в основном положительные. Из негатива: есть жалобы, что не со всеми заболеваниями глаз принимают, и на неудовлетворительную работу колл-центра.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 700 грн; "пакет" для пенсионеров — 700 грн (нет скидки).

Клиника "Эксимер"

Главный врач: Сергей Прожога — врач-офтальмолог высшей категории, рефракционный хирург.

Адрес: ул. Деловая, 5-б.

Действует с 1999 года. В распоряжении специалистов клиники есть все, чтобы эффективно решать самые разные проблемы со зрением у людей любого возраста: уникальные технологии, квалифицированные специалисты, высокотехнологичное оборудование, доступные методики.

Основные направления деятельности: лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма, катаракты, глаукомы, косоглазия, амблиопии, кератоконуса, заболеваний сетчатки, детских глазных болезней.

Отзывы. Сложно составить однозначное мнение. С одной стороны, некоторые клиенты пишут о хорошей диагностике, с другой — есть отзывы о некачественной диагностике. Также есть жалобы на сбои по времени записи, на длительное ожидание и на недопустимое поведение персонала на ресепшн.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 1400 грн; "пакет" для пенсионеров — 1400 грн (нет скидки). Значительно превышает стоимость этой услуги в других центрах (!).

Клиника "Визиум"

Главный врач: Марина Капорина — врач-офтальмолог высшей категории.

Адреса центров: пр-т Героев Сталинграда, 55; пр-т Маяковского, 10; ул. Ахматовой, 31; ул. Ломоносова, 58; ул. Ревуцкого, 32; ул. Строителей, 43/12.

Крупная сеть офтальмологических центров в Киеве; 10 диагностическо-хирургических клиник в Украине. Оказывают все виды офтальмологических услуг, диагностируют и лечат различные заболевания глаз у взрослых и детей. Все центры расположены в удобных локациях и оснащены современным оборудованием. Наличие магазинов оптики на территории клиник — это возможность подбора любых видов очков, в том числе солнцезащитных и автомобильных, а также мягких и жестких контактных линз.

Основные направления деятельности: компьютерная диагностика зрения; лазерная коррекция зрения; хирургия сетчатки и стекловидного тела, лазерное лечение сетчатки, детская офтальмология, лечение катаракты и глаукомы.

Отзывы. Положительные отзывы, в основном, о том, что в клинике есть специальные предложения и скидки для льготной категории граждан.

Негативные отзывы в абсолютном большинстве содержат информацию о том, что в клинике пытаются получить прибыль не совсем честным путем, назначая, кроме необходимых, лишние (по мнению, клиентов) обследования.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 680 грн; "пакет" для пенсионеров — 410 грн.

Клиника "Окуляр"

Адрес: ул. Пимоненко, 13-а.

Новый офтальмологический центр в Киеве. Представлено большинство направлений взрослой и детской офтальмологии как терапевтической, так и хирургической: от подбора очков, линз и лазерной коррекции до эстетической хирургии, и операций на сетчатке.

Разделены потоки дооперационных и послеоперационных пациентов, обустроены индивидуальные клиентские зоны.

Отзывов немного, клиенты отмечают комфорт и красивый ремонт. Негативных отзывов нет.

Цены на сайте отсутствуют.

Клиника "Оптимед"

Главный врач: Александр Мольнер — врач-офтальмолог высшей категории.

Адрес: переулок Нестеровский, 13/19.

"Оптимед" — одна из первых частных офтальмологических клиник в Украине. Работает с 1998 года, предоставляет полный комплекс медицинских услуг по восстановлению зрения. Специалисты центра первыми в Украине выполнили лазерную коррекцию зрения в 1999 году. Все хирургические вмешательства в клинике проводят только после заключения договора, в котором определены и регламентированы медицинские и правовые аспекты взаимоотношений клиника-пациент.

Основные направления деятельности: диагностическое обследование, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, глаукомы и заболеваний сетчатки, имплантация факичных (внутриглазных) линз, детская офтальмология, очковая коррекция.

Отзывы. Мало отзывов, практически все написаны год назад и более. Основные жалобы на большие очереди и навязывание дополнительных услуг (необязательных, по мнению клиентов).

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 650 грн; "пакет" для пенсионеров — 450 грн.

Клиника "Зiр 100%"

Главный врач: Геннадий Жабоедов — д. м. н., врач-офтальмолог высшей категории.

Адрес: переулок Нестеровский 13/19.

Офтальмологический центр "ЗІР 100%" — относительно новое медицинское учреждение. Открыт в 2016 году.

В центре предлагают полный комплекс услуг: от диагностики до сложных хирургических вмешательств. Перед операцией с пациентом подписывают договор, в котором оговариваются права пациента и обязанности клиники, а также все аспекты лечения. Операции выполняют амбулаторно с применением эффективной местной анестезии. Согласно договору, в течение трех месяцев после операции наблюдение пациентов проводят бесплатно.

Основные направления деятельности: диагностическое обследование, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, глаукомы и заболеваний сетчатки, имплантация факичных (внутриглазных) линз, детская офтальмология, очковая коррекция.

Отзывы. Много благодарностей конкретным врачам.

Из негатива: отмечают некорректное отношение к клиентам со стороны персонала и некомпетентность некоторых докторов.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — (500 + 500) грн; "пакет" для пенсионеров — (400 + 400) грн. Тот самый случай дробления услуг (!), и в сумме получается дороже, чем во многих других центрах.

Центр микрохирургии и терапии глаза на Перова

Адрес: бульвар Перова, 26-Б

Главный врач: Валентина Калинина — врач-офтальмолог высшей категории.

Многопрофильная офтальмологическая клиника, состоящая из диагностического комплекса, двух хирургических подразделений, отделения лазерных методов лечения, а также детского и физиотерапевтического отделений. Применяют современные технологии в диагностике и лечении глазных заболеваний.

Основные направления деятельности: диагностическое обследование, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, глаукомы и заболеваний сетчатки, лечение кератоконуса, витреоретинальная хирургия, детская офтальмология, очковая коррекция.

Отзывы. Практически все отзывы старые, написаны год назад и более назад.

Много позитивных, отмечают удобство и комфорт. Однако некоторые отзывы выглядят неправдоподобно. Из негатива: пациенты пишут, что врачи навязывают более дорогие (по мнению клиентов, ненужные) процедуры.

Стоимость "стандартного входа": диагностика + консультация офтальмолога: общая — 930 грн; "пакет" для пенсионеров — 550 грн.

Таблицы

Из таблицы наглядно видно, что по соотношению количества отзывов и суммы оценок лидирует Центрока (Печерский офтальмологический центр).

2. Цены, грн

Составив такие таблицы, я выделила офтальмологические центры Киева, которые по соотношению отзывов и оценок, а также доступности цен на основные услуги, вошли в результате анализа в первую пятерку. Для меня был важен именно баланс критериев, которые я определила изначально. Сделала все возможное, чтобы получить абсолютно прозрачную картину и понять, как выбрать клинику для лечения — то есть получить оптимальный вариант цена-качество.

Результатом работы стал рейтинг, который я назвала модным словом ТОП.

ТОП-5 офтальмологических центров Киева

Чтобы выделить эти пять лучших центров и определиться с клиникой для лечения отца, я проделала большую работу. Понимаю, что не может каждый человек с проблемами зрения часами исследовать все медицинские сайты, тщательно сравнивать количество отзывов и оценки, изучать перечень услуг и цены. Поэтому в завершение хочу дать несколько рекомендаций, уже исходя из собственного опыта.

Чтобы выбрать надежный офтальмологический центр, нужно обращать внимание не только на рекламу, внешнюю вывеску, описание оборудования и квалификации врачей (абсолютно все клиники пишут о передовом оборудовании и опытных докторах). Необходимо учитывать другие важные факторы.

Перечень услуг центра желательно выяснить заранее. Клиника должна предоставить полный спектр услуг, начиная от диагностики и заканчивая сложными инновационными методами терапии.

Для многих людей определяющим фактором выбора может стать стоимость процедур, консультаций и лечения. Необходимо знать, что цены зависят от рейтинга центра, качества помощи, квалификации врачей и среднего медперсонала, уровня сервиса и даже месторасположения.

На сайтах офтальмологических центров всегда должен присутствовать прайс-лист. С ним желательно ознакомиться, чтобы узнать заранее, какая сумма (приблизительно) понадобится для лечения. При этом не стоит безоговорочно доверять тем клиникам, где стоимость услуг значительно ниже, чем у других.

Важно. Только лишь цены не могут быть определяющими при выборе клиники. Кроме того, в процессе лечения стоимость может увеличиться за счет дополнительных и, возможно, не всегда нужных услуг.

Надеюсь, что путь, который я прошла и описала, и мой анализ, будет полезен многим.