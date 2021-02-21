Как не испортить зрение за компьютером: названы 5 способов

Более трети участников опроса, который провела благотворительная организация Fight for Sight, признались, что с начала пандемии коронавируса у них ухудшилось зрение. Так, во время карантина люди стали меньше двигаться и больше времени тратить на гаджеты – все это вредно для глаз, особенно для детских.

Среди самых распространенных проблем – зуд, расплывчатость зрения, усталость глаз, головные боли. При наличии таких симптомов необходимо посетить офтальмолога, пишет BBC. А чтобы сохранить зрение, рекомендуется придерживаться пяти простых правил.

Правило 20-20-20

Каждые 20 минут необходимо смотреть на предмет, находящийся на расстоянии шести метров (20 футов) в течение 20 секунд, чтобы расслаблять глаза.

"Это упражнение защищает ваши глаза от перенапряжения", – говорит Дэниел Гардиман-Маккартни, клинический советник Колледжа офтальмологов.

По словам специалиста, до пандемии дорога на работу (или в школу, вуз) и назад позволяли нашим глазам расслабиться. А теперь у миллионов людей нет такого перерыва.

Каждые 20 минут необходимо смотреть на предмет, находящийся на расстоянии шести метров. Источник: Unsplash

Моргание

Профессор Сунир Гарг из Американской академии офтальмологии объясняет, что моргание очищает застой жидкости, обостряет зрение и поддерживает поверхность глаза влажной.

"Без этой влаги роговица становится сухой, а зрение размытым", – говорит Гарг. Когда человек читает с экрана, он моргает реже и, по мнению некоторых исследователей, не полностью, что приводит к сухости, зуду и подверженности инфекциям. Поэтому периодически стоит отворачиваться от монитора, полностью закрывая глаза.

Периодически стоит отворачиваться от монитора, полностью закрывая глаза. Источник: Unsplash

Правильное расположение экрана

Экран рекомендуется установить приблизительно на расстоянии вытянутой руки или от 40 см до 75 см от лица. Если он находится слишком близко, высок риск перегрузить мышцы глаз, говорит профессор Шахина Пардхан из Университета Раскина в Англии.

Если же экран слишком далеко, глаза напрягаются, чтобы рассмотреть мелкие детали. Исследовательница советует использовать внешние клавиатуру и монитор, чтобы установить правильное расстояние.

Также профессор Пардхан рекомендует располагать экран боком к окну или другому источника света: благодаря этому удастся минимизировать блики или отражения солнечного света.

Что касается высоты положения экрана, Бадрул Хуссейн, хирург-офтальмолог из больницы Мурфилдс отмечает, что его следует устанавливать на уровне глаз или чуть ниже: "Когда мы постоянно смотрим вверх, в глазах может появиться сухость и другие симптомы усталости". Это также грозит проблемами с шеей и плечами.

Экран рекомендуется установить приблизительно на расстоянии вытянутой руки или от 40 см до 75 см от лица. Источник: Unsplash

Размер шрифта и яркость экрана

Нельзя много времени проводить перед экраном смартфона или планшета, так как текст в них слишком мелкий, говорит профессор Пардхан.

А для работы необходимо скорректировать размер шрифта, подобрав удобный для себя, рекомендует она. При этом важно избегать работы с ярким экраном при плохом освещении и следить за тем, чтобы яркость монитора соответствовала уровню окружающего света.

Темный текст на светлом фоне – лучше, чем светлый текст на темном фоне: также лучше избегать низко контрастных цветовых схем, говорят эксперты.

Для работы необходимо скорректировать размер шрифта, подобрав удобный. Источник: Unsplash

Прогулки на свежем воздухе

Регулярные короткие перерывы в работе с экраном крайне важны и являются более полезными, чем редкие, но продолжительные, говорит профессор Мария Мусаджи из Лондонского университетского колледжа. "Это дает вашим глазам возможность посмотреть вдаль и поморгать", – объясняет она.

Прогулку во время перерыва специалисты называют прекрасным способом снять напряжение с глаз и в целом улучшить физическое и психическое состояние.

Все приведенные советы прежде всего важны для детей, так как у них перенапряжение глаз из-за частого использования экрана и недостаточного пребывания на свежем воздухе может приводить к необратимым повреждениям зрения, в частности, к близорукости.

Прогулку во время перерыва специалисты называют прекрасным способом снять напряжение с глаз. Источник: Pixabay

Так, профессор Гарг приводит в качестве примера исследования, проведенные в Японии и Китае, где близорукость стала "настоящей эпидемией" среди детей.

Ученые предполагают, что пребывание на свежем воздухе помогает больше расслаблять глаза, а также, что на улице человек испытывает действие полезных световых волн определенной длины.

Поэтому стоит чаще гулять с детьми, поскольку очевидно, что "активно проведенное время на свежем воздухе является хорошей профилактикой близорукости у детей", говорит профессор Гарг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали пять основных причин потери остроты зрения. На его качество могут влиять различные факторы повседневной жизни.

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