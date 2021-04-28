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/ Онкология

Жизнь с курильщиком увеличивает риск рака рта более чем вдвое – исследование

1.9т
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Каждый третий взрослый и 40% детей страдают от "недобровольного курения"

Каждый третий взрослый и 40% детей страдают от "недобровольного курения". Источник: pixabay.com

pixabay.com

Риск некурящего человека, живущего с курильщиком, заболеть раком ротовой полости на 51% выше, чем у человека, в доме которого не курят.

Как пишет Daily Mail, об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона. Оно является первым в своем роде, связывающим пассивное курение с раком ротовой полости.

"Табачный дым, полный канцерогенов, является причиной каждой пятой смерти от рака во всем мире. Считается, что каждый третий взрослый и 40% детей страдают от "недобровольного курения" в результате нахождения рядом с тем, кто курит", – говорится в статье.

Данные о более чем 6900 человек со всего мира показали, что у людей, пассивно подвергающихся воздействию табачного дыма, риск рака полости рта на 51% выше.

"Человек, который живет под одной крышей с курильщиком на протяжении 10-15 лет, более чем в два раза чаще заболевает раком ротовой полости, чем, например, тот, кто полностью избегает дыма", – идет речь в исследовании.

Профессор Саман Варнакуласурия отметил, что выявление вредных последствий воздействия табачного дыма служит руководством для специалистов общественного здравоохранения, исследователей и лиц, определяющих политику, при разработке и реализации эффективных программ предотвращения пассивного воздействия табачного дыма.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 способах отказаться от курения.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теги
лечение рака курение
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