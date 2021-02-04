Всемирный день борьбы против рака: факты, которые следует знать о болезни

В четверг, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака, провозглашенный "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями".

Цель этого дня – распространение информации о раке как об одной из самых страшных болезней современности, о способах его предотвращения, диагностике, лечении, а также призыв сделать борьбу с заболеванием политическим приоритетом. В 2019-2021 годах тема Всемирного дня борьбы с раком звучит как "Я есть и буду". OBOZREVATEL рассказывает о главных фактах, которые следует знать об опасном недуге.

Факты о раке

Под раком подразумевают более сотни заболеваний, которые могут поражать любую часть человеческого тела. Его причиной является неконтролируемое деление клеток, вызванное генными мутациями. В здоровом организме этот процесс контролируют мощные генетические механизмы. Ранняя диагностика дает шанс на эффективное лечение заболевания.

В 2019-2021 годах тема Всемирного дня борьбы с раком звучит как "Я есть и буду" policeresults.com

До 40% случаев рака можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как, например, сигаретный дым.

Рак – одна из основных причин смертности в мире. Каждый год, по данным ВОЗ, более 8 миллионов человек умирают от этого заболевания.

Большинство случаев смерти от онкологии, по данным ООН, приходится на рак легких, желудка, печени, толстого кишечника и молочной железы.

Здоровое питание помогает предотвратить рак Unsplash

В Украине рак – на 2-м месте в структуре смертности населения. Вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями он определяет уровень здоровья нации.

Заболеть раком в Украине рискует каждый третий мужчина и каждая пятая женщина.

Курение является причиной 71% смертей от рака легких.

Вирусы гепатитов B и C, а также вирус папилломы человека (ВПЧ) приводят к 20% смертей от онкологии в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Здоровый образ жизни способствует снижению риска рака Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

По прогнозам ученых, в будущем будет наблюдаться рост смертности от рака: в 2030 году они ожидают более 13 миллионов смертей.

Около 30% смертей от рака связаны нездоровым питанием и поведением: в частности, с высоким индексом массы тела, недостатком фруктов и овощей в рационе, отсутствием физической активности, курением и алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из США нашли слабое место у рака. А в Великобритании выяснили, что болезнь можно распознать по состоянию кончиков пальцев.