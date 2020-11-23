В Украине стартовал проект по внедрению персонализованной терапии рака

Украинцам станет доступно персонализованное лечение онкологических заболеваний, в частности рака груди и рака толстой кишки. Благодаря компании Preci можно будет определить подходящую терапию для конкретного пациента.

О старте биомедицинского проекта на своей странице в Facebook сообщил Константин Ефименко, директор фармзавода "Биофарма".

По его словам, этот подход, предназначенный исключительно для врачей-онкологов, позволяет увеличить точность назначения химиотерапии до 80-90%.

С каждым годом количество препаратов для лечения рака неуклонно растет. Использование некоторых из них может быть ограничено конкретной локализацией или стадией злокачественного процесса.

Одним из самых распространенных терапевтических методов является химиотерапия, которая неоднократно доказывала свою эффективность в борьбе с раком. Но есть случаи, когда данный подход не работает из-за того, что опухолевые клетки не реагируют на препарат и, соответственно, не гибнут.

Такое явление называется химиорезистентностью. Для пациента это может означать потерю драгоценного времени и поиск другого препарата. Также не стоит забывать, что химиотерапевтическое лечение имеет ряд побочных эффектов, которые ухудшают и без того плохое самочувствие больного. Поэтому очень важно сразу и точно определить подходящее лекарство. Именно таким подбором действенных препаратов для конкретного клинического случая и будет заниматься новая украинская компания Preci.

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