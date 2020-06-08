В Украине быстрыми темпами распространяется рак: тревожные данные

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. На учете в стране сейчас почти 1 миллион человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья на странице в Facebook. Специалисты также напомнили, каких рекомендаций следует придерживаться, чтобы организм был в состоянии бороться с болезнями.

"С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания. Но у тех, кто поборол рак, имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", – говорится в сообщении.

По темпам распространения рака Украина занимает второе место в Европе

Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление, снизить риск рецидива и улучшить качество жизни, медики советуют соблюдать правила здорового питания, физической активности и внимательно следить за состоянием здоровья.

После завершения лечения, подчеркивают специалисты, пациенты часто боятся, что рак может вернуться – случится рецидив. Для того, чтобы побороть страх и иметь чувство контроля над этим, нужно соблюдать все рекомендации врача и прислушиваться к организму.

"Обязательно сообщайте врачу, если у вас появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница. Сообщите о лекарствах, витаминах или травах, которые принимаете. Следуйте инструкциям относительно плановых обследований. Это поможет выявить ранние признаки нового или того же рака, предупредить другие сопутствующие заболевания", – призывают в ЦОЗ.

Придерживайтесь здорового образа жизни:

Физическая активность. Сохранение физической активности может улучшить результаты лечения и снизить риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и эндометрии (слизистой оболочки матки). Важно предварительно проконсультироваться с врачом и постепенно увеличивать активность.

Правильное питание. Избыточный вес увеличивает риск рецидива. Проконсультируйтесь с врачом относительно продуктов, которые стоит есть. Эксперты рекомендуют: фрукты, овощи и цельные зерна. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса. Ограничьте потребление фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира, крахмала или сахара. Не используйте биологически активные добавки для профилактики рака.

Откажитесь от вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, можно уменьшить риск развития рака на 70%. Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогена в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива.

Контролируйте время проведения на солнце. Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное с 10:00 до 16:00. Ежедневно используйте солнцезащитный крем SPF с уровнем защиты не менее 30.

Скриншот Facebook/Центр общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании ученые подтвердили эффективность жидкой биопсии для диагностики и отслеживания рака – благодаря ей можно даже предвидеть рецидивы.