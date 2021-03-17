В Хмельницком врачи по ошибке удалили мужчине глаз вместо опухоли

В Хмельницком дочь пациента обвинила врачей в том, что ее отцу поставили неправильный диагноз и удалили глаз вместо опухоли.

Операцию провели два года назад. По словам женщины, тогда врач говорила, что у мужчины язва роговицы. Позже оказалось, что глаз был здоров, а на него давила опухоль, пишет "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Она сказала: "У меня вопросов к вам нет. Если у вас нет вопросов ко мне, его нужно оперировать. Я готова сегодня его оперировать, потому что оно загнившее. Это язва роговицы". Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила", – сказала дочь пациента Алла Племьяник.

Недавно мужчину прооперировали в Институте нейрохирургии. Врачи сказали, что опухоль у пациента росла не менее 15 лет и проросла уже в горло.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", – сказал заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.

Медик отметил, что у пациента были все симптомы, которые указывали, что проблема не с глазом. Он удивлен, как мужчину могли отправить на такую операцию, не проведя КТ и МРТ исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле провели операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга с помощью лазера. Такая операция без трепанации черепа и инвазивного вмешательства была проведена впервые.