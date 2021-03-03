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/ Онкология

В детских игрушках обнаружили вредные вещества, которые могут вызвать рак

1.3т
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Международное исследование показало наличие в пластиковых детских игрушках 126 опасных веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания.

Несмотря на то, что законы многих стран регулируют использование определенных потенциально токсичных химикатов в игрушках, на международном уровне нет единого подхода, пишет Science Alert.

Токсичные вещества также могут попадать в игрушки в процессе переработки загрязненного пластика, из-за неосведомленности производителей или отсутствия нормативных требований в отдельном государстве.

Исследователи составили список из 419 материалов, из которых производят игрушки. Из них отобрали 126 вызывающих озабоченность и расставили в порядке от самого безвредного до наиболее опасного. Для составления рейтинга использовали данные об этих веществах и то, как используются товары из них: как долго ребенок обычно играет с игрушкой, кладет ли ее в рот и сколько игрушек находится в доме на одного ребенка.

Наличие 27 веществ, среди которых выделили фталаты, антипирены и пластификаторы, регулируется законодательством ряда стран, но их по-прежнему обнаруживают в игрушках.

Кроме них ученые обнаружили 17 веществ, которые не фигурируют в списках материалов для игрушек и могут быть опасными для здоровья. Некоторые из них начали использовать как альтернативу вредным элементам, однако они сами могут представлять угрозу.

Исследователи определили максимально допустимое химическое содержание для всех веществ, содержащихся в пластиковых игрушках. Эта информация может быть полезна для производителей.

Родителям же порекомендовали простой метод того, как можно обезопасить своих детей – перестать окружать их новыми пластиковыми игрушками. К примеру, в западных странах на одного ребенка в среднем приходится 18,3 килограмма игрушек из пластмассы в год.

"И мы только начинаем выяснять, что на самом деле содержит вся эта масса", – добавили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы.

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Автор
София Закревская София Закревская
Теги
исследование дети
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