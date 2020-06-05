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/ Онкология

Уличное освещение может спровоцировать рак: появились тревожные результаты исследования

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Уличное освещение в ночное время суток повышает риск рака молочной железы.

Как пишет Daily Mail, у женщин на 10% выше вероятность заболеть, если они подвергаются воздействию высокого уровня искусственного наружного освещения.

Уличные фонари повышают риск рака

Уличные фонари повышают риск рака

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В ходе проводившихся на протяжении 16 лет исследований ученые из Национального института рака в США сравнивали показатели заболеваемости раком молочной железы у почти 200 тысяч женщин со спутниковыми снимками загрязнения наружного освещения тех мест, где они жили.

При этом исследователи изучали только женщин, которые уже пережили менопаузу, так как ранее очень мало исследований было посвящено этому демографическому срезу.

Возможно, что искусственный свет нарушает естественные циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) организма. И, следовательно, уменьшает количество меланина, который вырабатывается организмом, полагают ученые.

Ранее лабораторный тест показал, что присутствие меланина может предотвратить рост опухолей.

При этом, согласно исследованию, проведенному в 2018 году учеными из Университета Эксетера и Барселонского института глобального здравоохранения, светодиодные уличные фонари нового поколения больше вызывают рак, чем старые желтые фонари.

Исследователи добавляют, что различные другие факторы могут также повлиять на риск развития рака молочной железы – в зависимости от индивидуальных особенностей это может быть курение, употребление алкоголя, продолжительность сна, индекс массы тела, а также загрязнение окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, светодиодные светильники негативно влияют на здоровье человека – приводят к потери зрения, провоцируют головные боли, хроническую усталость и даже приводят к онкологии.

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